健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肝癌也會發生在年輕人！7飲食習慣 有助降低風險

2025/09/26 13:32

有7種食物能降低罹患肝癌風險。圖為屬於十字花科蔬菜的綠花椰菜。（法新社）

有7種食物能降低罹患肝癌風險。圖為屬於十字花科蔬菜的綠花椰菜。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖肝癌長期以來被視為老年人的疾病，但最近有數據顯示，越來越多年輕人被診斷出患有肝癌。幸運的是，飲食習慣可預防肝癌；《印度時報》（TOI）指出，有7種食物能降低罹患肝癌風險。

第一種食物：富含纖維的穀物。食用燕麥、大麥、小米和糙米等穀物有助於調節血糖、改善腸道菌叢並減少發炎，這3個關鍵因素與降低肝癌風險有關。研究表明，富含纖維的飲食可降低非酒精性脂肪肝風險，而非酒精性脂肪肝是癌症主要危險因子。

第二種食物：十字花科蔬菜。綠花椰菜、芥菜和高麗菜不僅富含維生素，還含有蘿蔔硫素和吲哚-3-甲醇。這些天然化合物能夠使排毒酶活躍，幫助肝臟中和有害物質，包括致癌物質。每週至少食用3次十字花科蔬菜，可以顯著提高肝臟恢復力。

第三種食物：咖啡。適量飲用咖啡可降低肝癌和肝硬化的風險。咖啡中含有綠原酸和二萜烯類化合物，可減少肝臟發炎。關鍵在於適當攝取量，每天喝約2杯咖啡，不加糖漿或濃奶油即可。

第四種食物：漿果。藍莓、黑莓、和草莓富含多酚和花青素，這些都是強大抗氧化劑，可保護肝細胞免受氧化壓力的侵害。氧化壓力是癌症發展的主要驅動因素之一。臨床研究也表明，漿果萃取物可以改善肝臟酵素水平。

第五種食物：綠茶。綠茶富含的兒茶素是1種植物抗氧化劑，可以改善肝臟脂肪代謝並減少發炎。觀察性研究發現，經常飲用綠茶的人罹患肝癌的風險較低。在2餐的間隔之間喝1杯綠茶，可有效滋養肝臟。

第六種食物：富含Omega-3的食物。如亞麻籽、核桃和油性魚類富含的Omega-3可逆轉脂肪肝的變化。mega-3也可降低有害的三酸甘油酯，改善胰島素敏感性，並降低肝纖維化的風險。

第七種食物：大蒜和洋蔥。大蒜和洋蔥含有豐富的硫化物，能增強肝臟的解毒功能。經常食用大蒜有助於降低肝臟脂肪堆積，並改善肝功能異常患者的肝臟酵素平衡。此外這些食物還能保護DNA免受損傷，進而降低長期罹患癌症的風險。

