減重塑身

免餓肚子也能瘦？新一代減肥針 稱能「重編代謝」燃燒脂肪

2025/09/26 13:00

儘管新型減重藥物在老鼠實驗中展現希望，但專家提醒，從動物實驗成功到成為安全有效的人類藥物，仍有漫長的路要走。圖為實驗用鼠示意圖。（路透檔案照）

儘管新型減重藥物在老鼠實驗中展現希望，但專家提醒，從動物實驗成功到成為安全有效的人類藥物，仍有漫長的路要走。圖為實驗用鼠示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家宣稱，一款新型減重針劑，可能讓肥胖症患者在無需減少食物攝取的情況下成功減重。根據英國《每日電訊報》報導，這款由義大利生技公司「瑞沙利斯醫療」（Resalis Therapeutics）開發的新藥RES-010，旨在「重編」人體新陳代謝，挑戰現有「瘦瘦筆」原理，目前正進行第一期人體臨床試驗。

現有的「瘦瘦筆」主要透過抑制食慾來讓人們減少進食。然而，RES-010走的卻是完全不同的路徑。其開發公司執行長潘內拉博士（Dr. Riccardo Panella）表示，此藥物旨在阻斷一種名為miR-22的RNA分子，藉此提升細胞「電池」粒線體（mitochondria）的活性，並幫助將儲存能量的白色脂肪（white fat），轉化為燃燒能量的棕色脂肪（brown fat）。

老鼠實驗初步成功 停藥後未復胖

在一場於維也納舉行的歐洲糖尿病研究學會（EASD）年會上，一份名為「重編肥胖」的研究摘要指出，接受RES-010注射的肥胖老鼠，在與對照組進食相同份量下，體重多減輕了12%，且在停藥後並未復胖。

專家籲謹慎看待 稱「重編代謝」說法仍屬推測

然而，外界專家對此結果呼籲謹慎看待。英國薩里大學副教授柯林斯博士（Dr. Adam Collins）便警告，「重編新陳代謝」的說法目前仍屬「推測」。他強調，在解讀任何減重結果前，必須看到完整的論文，並提醒該研究不僅尚未經同儕審查，且是由製造商自行執行。RES-010的人體安全性試驗結果，預計明年公布。

