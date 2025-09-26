自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》入秋了！季節情緒失調恐造訪 日網紅醫助你安心

2025/09/26 17:27

雖然酷暑已過，值得開心；然不少人面對季節轉換，可是笑不出來。日本網紅精神科醫師解析季節情緒障礙，並提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期面臨季節轉換期，夏秋之間的氣溫不再是緩步下降，很有可能如同近幾年氣溫是「斷崖式下滑」，導致各種不適感出籠。除了呼吸道疾病，心理的影響也需要關注。日本網紅精神科醫師益田裕介在頻道「精神科医がこころの病気を解説するCh」上說明夏季與冬季的季節性情緒失調；秋季已到，冬季即將開始，相信飽受情緒障礙所苦的人，需要影片中的醫師建議。影片上傳兩天左右便吸引近萬人觀看。

益田裕介表示，季節性情緒失調被認為是一種綜合性疾病，涵蓋了多種情緒障礙，例如經前煩躁症（PMD）、產後憂鬱症和適應障礙等 。另外，季節性情緒失調分為夏型與冬型，屬於情緒障礙，屬於憂鬱症或雙相情緒障礙症的一種，特徵是每年夏天都會出現憂鬱症狀。它與冬型憂鬱症（冬季型憂鬱症）相反，冬型在冬天發作，而夏型則在夏天發作。

確切的發生原因尚未完全明瞭，益田裕介推測如下假設。

●生物學因素：可能與哺乳動物的冬眠基因（人類體內也存在）或自律神經系統失調有關。

●社會系統因素：與夏季特有的壓力或忙碌狀況有關，例如特別活動等。具體機制不明，但臨床上已證實每年夏天或冬天都會情緒低落的人確實存在。

季節性情緒失調中，隨時間不同而有差別。例如「冬季憂鬱」通常表現為嗜睡、倦怠（類似冬眠），食慾增加（特別是碳水化合物和甜食），情緒低落以悲傷、不願活動為主。至於為什麼會發生，可能是日照時間不足可能導致晝夜節律紊亂、維生素 D 合成不足、褪黑激素分泌過多。

「夏季憂鬱」則表現為失眠、難以入睡（感到煩躁）、食慾下降，情緒低落以焦慮、煩躁不安為主，而不是單純的疲憊。但發生原因則與冬季恰好相反，因為日照過長（夜晚變短）導致晝夜節律紊亂、自律神經失衡；過度出汗可能導致礦物質流失；褪黑激素分泌減少，進而導致失眠。

至於要如何治療、緩解，益田裕介表示可考慮的方法大略有3項。

●藥物治療：以抗憂鬱劑為主。

●心理諮詢：學習如何減輕壓力，改變思維方式，避免壓力累積。

●環境調整：若是炎熱的夏季，確保空調充足，將室溫控制在 25°C 左右以幫助睡眠；同時應確保睡眠環境黑暗。保持正常飲食，即使沒有食慾也要盡量進食。

最後益田強調，季節性情緒失調是一種真實的疾病，並非多數人認為的「公主病」、抗壓性低。如果每年在特定季節出現情緒問題，應尋求專業協助並進行適當治療。

