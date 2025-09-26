自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》929世界心臟日！ 國健署授5招逆轉三高又護心

2025/09/26 13:33

9月29日是「世界心臟日」，國民健康署提醒，養成良好的生活習慣，可有效降低心血管疾病風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕9月29日是「世界心臟日」，國民健康署提醒，良好的生活習慣可有效降低心血管疾病風險，並建議日常應做到均衡飲食、規律運動、維持理想體重；落實「722」居家血壓管理；定期健康檢查；三高相關健檢數據上傳健康存摺；戒菸、節酒；有助守護心臟健康。

國健署於臉書專頁網頁發文指出，每年9月29日是世界心臟日，依衛福部統計，113年國人死於心血管相關疾病達6.1萬人，超越10大死因第1名的癌症，約佔總死亡人數3成。今年適逢25週年，主題為「不錯過任何一個「心」跳（Don’t Miss A Beat）」，並強調透過早期篩檢、營養、運動等措施，可避免8成以上因心血管疾病導致的過早死亡。

國健署並進一步指出，「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）是造成心血管疾病的元凶，呼籲民眾透過健檢及早發現三高問題，並藉由醫療院所的健康管理介入，逆轉三高，降低心血管疾病的風險。此外，養成良好生活習慣，也能有效降低心血管疾病風險，並具體提供以下5項保健要點，協助民眾掌握健康生活守則，守護心血管健康。

均衡飲食、規律運動、維持理想體重：飲食應少油、少鹽、少糖、高纖；每日規律運動≧30分鐘、每週≧150分鐘；身體質量指數BMI應維持介於18.5-24.0。

「722」居家血壓管理：落實居家自我量測血壓，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍。

定期健康檢查：善用成人預防保健服務、勞工健檢、公教健檢、自費健檢等，發現三高異常時，及早介入治療，以避免及延緩相關疾病發生。且自114年1月1日起，已調降成人預防保健服務年齡層為30歲以上，符合篩檢資格者可多加利用。

三高相關健檢數據上傳健康存摺：同意由醫療院所將血壓、血糖、血脂等健檢數據上傳「健保醫療資訊雲端查詢系統」及匯入「個人全民健康保險健康存摺」，有助個人化健康管理。

戒菸、節酒：新興菸品危害心血管健康的程度不亞於傳統紙菸，應戒除各式菸品；此外，飲酒也要適量、勿酗酒。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

