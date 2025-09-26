自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

板橋溪崑日照中心啟用 侯友宜：將試辦3年身障照護人員久任獎勵

2025/09/26 12:47

板橋溪崑日照中心開幕，委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北有18萬5千多位身心障礙人口，市府使用公益彩券盈餘分配基金、公有場地，設置障礙者日間照顧中心，今（26）日啟用板橋溪崑日照中心，委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理。新北市長侯友宜指出，截至9月底，新北已設立19家身障日照中心，為了穩定照護人力，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，包含機構內服務的社工、護理師等任職滿一年，可逐年獲得獎金。

侯友宜說，板橋溪崑日照中心服務住在新北、持身障證明並符合長照服務條件者；市府已建置83家身障照顧中心或機構，約735名人員服務2560位身心障礙者，19間身障日照中心中有14間運用公有場地設置，這次啟用的溪崑日照中心正是利用板橋溪崑聯合服務中心閱覽室活化轉型而成，可服務25人，今年底新店區將再增設1家小作所，中和及五股也將各增設1家日照中心。

板橋溪崑日照中心今（26）日開幕，可服務25人。（記者黃子暘攝）

侯友宜提及久任獎勵試辦計畫表示，機構內服務的主任、社工、教保員、生服員、護理師、治療師及其他醫事人員等，凡任職滿一年，可逐年獲得獎助金，金額分別為第一年2萬4000元、第二年3萬6000元、第三年4萬8000元，65%發給個人，35%用於單位。

市議員江怡臻指出，身障福利機構照護人員面臨高壓、高強度的工作環境，招募人才、留才都是難題，盼藉由久任獎金鼓勵提供更多職場支持，改善人力不足、工作負擔沈重狀況，未來仍要持續從法制面、機構面、政策面努力。

市議員山田摩衣說，板橋身心障礙者佔新北總數13.6％，人數最多，市府現行身障日照中心量能遠遠不夠，連板橋都無法滿足，還有10幾個行政區無相關福利機構，讓身心障礙者與照護者承受壓力，盼市府加快、加深、加廣服務，才能照顧到各角落。

新北有18萬5千多位身心障礙人口，市府使用公益彩券盈餘分配基金、公有場地，設置包含板橋溪崑日照中心在內的日照中心。（記者黃子暘攝）

板橋溪崑日照中心將服務住在新北、持身障證明並符合長照服務條件者。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜說，機構內服務的主任、社工、教保員、生服員、護理師、治療師及其他醫事人員等，任職滿一年可獲得獎助金。（記者黃子暘攝）

