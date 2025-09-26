常被誤認！想自煉澳洲茶樹精油驅蚊 誤買黃金串錢柳

澳洲茶樹（左）與黃金串錢柳（右）因為外型相似，常被誤認。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕澳洲茶樹的精油有抑菌、淨化、除臭，以及驅趕蚊蟲等功用，有民眾想自己提煉，防治登革熱，卻與黃金串錢柳搞混，買錯了盆栽。台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，兩者外型確實有點像，常被誤認，建議可以從散發的氣味來辨認。

黃毅斌提到，相較之下，澳洲茶樹所散發的氣味較為濃郁，而黃金串錢柳故名思義，葉子偏黃一點，兩者都是桃金孃科白千層屬，栽種時，注重水分，只要灌溉得宜，是很好照顧的植物。

黃毅斌指出，黃金串錢柳是優良的彩葉樹種，尤其名字很討喜，有招財的寓意，在園藝盆栽的運用上，被視作吉祥植物，也可當成庭園綠籬，有美化的效果。

至於澳洲茶樹，黃毅斌說，散發的氣味可以驅蚊，製成的精油，在登革熱防疫期間很受用，一般常見的手作方式，是先浸泡在酒精內，再進行萃取。

澳洲茶樹可提煉精油，具抑菌、驅蚊等功用。（記者吳俊鋒攝）

澳洲茶樹（右）與黃金串錢柳（左）常被誤認。（記者吳俊鋒攝）

