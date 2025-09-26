重拳！10月起原廠藥關稅100％ 衛福部：75項無替代藥品衝擊大

美國總統川普（Donald Trump）在25日再揮關稅重拳，宣布自10月1日起，對進口品牌藥與專利藥品徵收100％關稅，僅在美國設廠的藥廠可豁免。（歐新社）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨（25日）再揮關稅重拳，宣布自10月1日起，對進口品牌藥與專利藥品徵收100％關稅，僅在美國設廠的藥廠可豁免。外界關注國內藥品進出口是否受波及，衛福部長石崇良今（26日）指出，初步研判對台灣影響相對有限，以專利期內且「無法替代」的進口藥品，衝擊較大，衛福部會密切監控藥價波動，必要時啟動韌性特別條例預算因應。

石崇良表示，有關美國藥品關稅的情況，目前仍在進一步確認正式官方文件。不過，依照目前掌握的資訊，課稅對象主要鎖定「品牌藥」即原廠藥，及仍在專利期內的新藥，並未涵蓋原料藥與學名藥，因此對整體藥價的衝擊相對大幅減輕。

石崇良指出，台灣面臨的衝擊可分為「出口」與「進口」兩部分。出口方面，台灣主要出口的是原料藥，而原料藥並未被納入課稅範圍，至於新藥的出口量本就不多，因此對國內藥廠出口的影響已大幅降低，整體衝擊並不大。

至於「進口」，則與國人用藥直接相關。石崇良說，原廠藥一旦專利期屆滿，多數可由學名藥替代，影響相對有限。但在專利期內的進口藥品，先前盤點共有214個品項，其中約75項屬於「無法替代」，因此這部分的衝擊較大，也可能是受影響最明顯的藥品。

石崇良強調，「韌性特別條例」已編列相關準備金，衛福部會密切注意藥價影響，健保基金會在必要時調整因應。

