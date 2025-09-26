教師節連假到！出遊吃喝難刷牙 專家教你避口臭

連假期間往往伴隨高頻率的聚會與旅行，如何在無法刷牙的情境下維持口腔清 新，已成為許多人最在意的細節。（CSD中衛提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（27日）就是3天教師節連假首日，緊接著10月還有中秋節、國慶日及光復節等連假，高公局預估國道車流量恐比平日增加1.3至1.4倍，又以中秋月圓人團圓的連假最為壅塞。返鄉、出遊時間拉長，飲食習慣與作息改變，口腔清潔不便，成為不少人忽略的隱形困擾。

長途車程與聚會中，許多人習慣用零食、含糖飲料解饞，但往往無法立即清潔口腔。等到抵達目的地要拍照、參加聚會時，才發現口腔異味或殘渣卡牙縫，造成尷尬。連假期間的烤肉聚會、音樂祭、露營、派對等活動更是接連不斷，飲食頻繁又睡得晚，讓口腔清潔問題更加惡化。

口腔衛生專家提醒，民眾在無法刷牙時，可以用幾個簡單方式應急，像是以清水或漱口水沖掉部分食物殘渣；使用潔牙濕巾或牙線棒，快速清除牙縫異物；咀嚼無糖口香糖，能刺激唾液分泌、稀釋酸性物質；另外，隨時補充白開水，保持口腔濕潤，也能減少異味產生。

不過，這些方法都只是臨時措施，返家後仍應以刷牙徹底清潔，才能真正維持口腔健康。尤其連假期間吃得太好了，如果長時間忽略清潔，不僅會影響口氣，也可能增加牙周病與蛀牙的風險。

市面上目前也有不少便攜式的口腔保健工具，例如單片包裝的潔牙濕巾、輕巧瓶裝的漱口液或口氣清新片，適合放在包包或車上，方便旅途中使用。CSD 中衛表示，規劃外出行程時，不妨帶上這些小物，避免因口氣問題壞了好心情。

