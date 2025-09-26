台中流感累計277例重症、74死 10月起公費疫苗開打

2025年公費流感疫苗10月1日開打，市府採購80.1萬劑；即日起民眾可上網預約。提醒及早完成接種，獲得最佳保護效果。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕流感疫情上升！台中市近一年來流感併發重症有277例，其中74人死亡，近3週類流感門診與急診就診人次逐漸上升，也出現3例死亡、14例重症，校園及機構也傳出群聚事件，疫情升溫，今（2025）年流感季將開始，2025年公費流感疫苗10月1日開打，市府採購80.1萬劑，即日起民眾也可上網進行線上預約，選擇合適的院所與時段，提醒及早完成接種，才能獲得最佳保護效果。

台中市衛生局指出，近3週（8月31日至9月20日）台中市類流感門診就診人次，分別為1萬3696、1萬4487與1萬6148人次；急診人次也從1094人增至1299人，並已新增3例死亡、14例重症，校園及機構也傳出群聚事件，疫情呈現升溫趨勢。

請繼續往下閱讀...

台中市衛生局指出，今年市府採購80萬1290劑公費流感疫苗，將自10月1日起與新冠疫苗同步開打，第一階段10月1日起：流感疫苗提供65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生、禽畜業者等11類對象；新冠疫苗涵蓋65歲以上長者、6個月至未滿6歲幼兒及醫事人員等9類族群。第二階段11月1日起：開放50至64歲、無高風險慢性病的成人接種。

衛生局長曾梓展指出，接種疫苗是預防疾病與減少重症最有效方式，今年持續推動「左流右新」政策，鼓勵民眾同時接種流感與新冠疫苗，以獲得雙重保護。他強調，近期國內已出現流感群聚，新冠仍有零星傳播，若同時感染，重症與併發症風險將大幅提高。

目前全市有657家合約院所提供接種服務，並開放疫苗預約平台「台中市政府疫苗預約系統」、「台中通」App進行線上預約，尤其是 6個月至6歲幼童與65歲以上長者，可透過系統快速完成預約接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法