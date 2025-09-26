中年男股動脈閉塞下肢疼痛 新竹臺大分院血管內震波碎石術醫治

新竹臺大分院成功應用「血管內震波碎石術」治療一名嚴重周邊動脈閉塞疾病病人。圖為心臟內科潘恆宇醫師說明病灶位置。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名54歲中年男性，長期受周邊動脈閉塞疾病困擾，右下肢股動脈出現95%狹窄還伴隨嚴重鈣化，有慢性潰瘍與感染風險；經新竹臺大分院心臟科求診，進行血管超音波與血管攝影確認後，心臟血管內科團隊為病人進行血管內震波碎石術（IVL）輔助經皮血管成形術，過程中使用多款氣球，包括IVL氣球，在右股動脈進行多次脈衝碎石與擴張，成功恢復血流，後續無明顯狹窄或併發症，術後恢復良好已出院，此手術非健保給付，需自費。

新竹臺大分院心臟血管內科醫師潘恆宇表示，IVL屬於近年引進的創新血管介入技術，可更精準處理複雜鈣化病變，避免傳統方法可能導致的血管破裂或不完全擴張。這項技術為 PAOD 病人提供新的治療選擇，適合無法耐受外科手術的高風險族群。IVL不僅適用於下肢動脈，還可擴及其他周邊血管疾病，IVL技術是創新血管介入方法，利用專門設計的氣球發射高頻聲波脈衝，精準碎裂血管壁上的鈣化沉積物，同時避免損傷周圍軟組織。

相較傳統氣球擴張或支架置入，IVL可改善頑固鈣化狹窄，降低併發症風險，並提升血流通暢度。該技術已在國際上廣泛應用在冠狀動脈及周邊動脈疾病治療，尤其適合糖尿病或腎臟病病人常見的嚴重鈣化案例。提醒民眾，若有下肢疼痛、麻木或走路不適等症狀，應及早就醫，早期診斷與治療可降低併發症與截肢風險。但IVL手術尚未納入健保給付，需自費。

