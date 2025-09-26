自由電子報
健康 > 杏林動態

8年級護理師視病如親 觀察肢體動作了解患者需求

2025/09/26 09:48

加護病房護理師林子恩，透過肢體動作、表情了解患者需求。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕27歲嘉義基督教醫院護理師林子恩，在與醫師、學姐的通力合作下，將住進加護病房的肺炎重症患者照顧到出院，家屬讚他「比家人還細心」。林子恩說，將患者當家人照顧，觀察患者肢體動作、表情並與家屬良好溝通，讓重症患者身心靈都受到良好照顧。

蔡姓民眾家中長輩因身體不適引發肺炎，住進加護病房，因長輩重聽，探病時喊長輩名字都沒有反應，林子恩雖非主要負責護理師，卻主動與他們說明長輩病況好轉等進度，且一喊「阿嬤」，長輩就睜開眼睛，之後也順利康復出院，令家屬感激又敬佩。

林子恩曾在安養中心照顧長輩，也經歷過Covid-19嚴峻疫情，因曾遇到患者病重不治過世，產生未能照顧好患者的自責想法，經自我調適，體悟生命有限、醫療也有限，重新認識護理工作的價值，對護理工作更有使命感。

他說，在醫院常看到生離死別場景，尤其加護病房家屬探訪時間受限，多仰賴護理師照顧，以及協助醫師說明病情、與家屬溝通，有些患者無法言語表達，他就透過臉部表情、肢體動作，口頭或寫字與患者溝通，了解需求；患者病況不佳，也會讓家屬念佛經、基督教儀式受洗，滿足靈性需求。

加護病房照顧重症患者責任重大，除仰賴醫護團隊的專業，林子恩打趣地說，常見的醫院禁忌也會遵守，例如避免當班時吃鳳梨、芒果，楊枝甘露等甜品也要避免，以及機器旁擺「乖乖」餅乾，在臨床、心理層面，守護他與學姐們護理工作順利圓滿。

8年級生護理師林子恩對患者照顧比家屬還細心。（嘉義基督教醫院提供）

