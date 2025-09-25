自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台中市醫試營運即救命 花蓮馬太鞍災區居民心導管手術成功

2025/09/25 23:06

台中市立醫院試營運第2天完成4檯心導管手術，其中為一名是花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區附近居民。（市立醫院提供）

台中市立醫院試營運第2天完成4檯心導管手術，其中為一名是花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區附近居民。（市立醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建、營運，打出醫療為醫學中心等級，今天試營運第2天，即完成4台心導管手術，其中1名是花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區附近居民，因心肌梗塞，提早到台中準備手術，今天為他完成心導管手術，恢復健康。

市立醫院院長張坤正指出，今天由副院長、心臟內科醫師陳建鈞帶領醫療團隊，完成3台心導管手術，除了為花蓮縣光復鄉一名冠心病患者打通阻塞血管，裝設支架，還有兩名從雲林縣轉診過來的冠心病患者，完成心導管手術。

心臟科主任簡思齊也為南投信義鄉一位重度心臟衰竭患者完成檢查，預計10月初進行開心手術。

心導管室主任鍾偉信表示，醫院四間全新心導管室已快速啟用並成功運作，展現出市醫團隊專業、用心與守護市民健康的決心。

市府醫院目前內、外、婦、兒、急等專科醫療，以及長照安養與失智診療均同步啟動，掛號費親民，由於醫師陣容堅強，由心臟科權威張坤正擔任首任院長，4位副院長也皆為名醫，分別為整形外科李建智、復健科莊天佑、神經外科李漢忠、骨科張建鈞，以及心臟內科陳建鈞，共同負責專科醫療與院務管理。

市府醫院試營運短短兩天已累積數百名掛號病患，首日骨科進行脊椎手術，今日也為4名患者完成心導管手術，讓張坤正極具信心，強調醫院救腦、救心、救命、救急已經準備好了，38個專科將陸續開設，由於病人都是初診病患，而且人眾多，初診當日必須填寫基本資料等作業，醫院志工也就位提供協助，幾乎是1對1的服務，未發生大排長龍狀況。

台中市立醫院試營運第2天，候診室滿是人潮。（市立醫院提供）

台中市立醫院試營運第2天，候診室滿是人潮。（市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中