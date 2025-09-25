台中市醫試營運即救命 花蓮馬太鞍災區居民心導管手術成功

台中市立醫院試營運第2天完成4檯心導管手術，其中為一名是花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區附近居民。（市立醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建、營運，打出醫療為醫學中心等級，今天試營運第2天，即完成4台心導管手術，其中1名是花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區附近居民，因心肌梗塞，提早到台中準備手術，今天為他完成心導管手術，恢復健康。

市立醫院院長張坤正指出，今天由副院長、心臟內科醫師陳建鈞帶領醫療團隊，完成3台心導管手術，除了為花蓮縣光復鄉一名冠心病患者打通阻塞血管，裝設支架，還有兩名從雲林縣轉診過來的冠心病患者，完成心導管手術。

心臟科主任簡思齊也為南投信義鄉一位重度心臟衰竭患者完成檢查，預計10月初進行開心手術。

心導管室主任鍾偉信表示，醫院四間全新心導管室已快速啟用並成功運作，展現出市醫團隊專業、用心與守護市民健康的決心。

市府醫院目前內、外、婦、兒、急等專科醫療，以及長照安養與失智診療均同步啟動，掛號費親民，由於醫師陣容堅強，由心臟科權威張坤正擔任首任院長，4位副院長也皆為名醫，分別為整形外科李建智、復健科莊天佑、神經外科李漢忠、骨科張建鈞，以及心臟內科陳建鈞，共同負責專科醫療與院務管理。

市府醫院試營運短短兩天已累積數百名掛號病患，首日骨科進行脊椎手術，今日也為4名患者完成心導管手術，讓張坤正極具信心，強調醫院救腦、救心、救命、救急已經準備好了，38個專科將陸續開設，由於病人都是初診病患，而且人眾多，初診當日必須填寫基本資料等作業，醫院志工也就位提供協助，幾乎是1對1的服務，未發生大排長龍狀況。

台中市立醫院試營運第2天，候診室滿是人潮。（市立醫院提供）

