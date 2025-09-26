自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》兒童接觸塑膠致多健康風險 美研究：危機延續至成年

2025/09/26 11:11

研究指出，對數千名孕婦、胎兒和兒童進行評估，結果顯示這些毒素與多種長期健康問題有關，包括心臟病、肥胖、男性和女性不孕症以及氣喘；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，對數千名孕婦、胎兒和兒童進行評估，結果顯示這些毒素與多種長期健康問題有關，包括心臟病、肥胖、男性和女性不孕症以及氣喘；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠製品已經成為生活中不可缺少的一部分，而紐約大學朗格尼健康中心研究指出，對數千名孕婦、胎兒和兒童進行評估，結果顯示，這些毒素與多種長期健康問題有關，包括心臟病、肥胖、男性和女性不孕症以及氣喘，對兒童的影響甚至延續至成年後。這是對數百項有關該主題的最新研究進行審查後得出的主要結論，發表於線上《刺胳針兒童與青少年健康》（The Lancet Child & Adolescent Health）。

該報告回顧數十年證據，指出這些常被加入工業與家庭用品中的物質可能促成疾病與功能障礙，尤其當暴露發生在生命早期時風險更高。這篇綜述重點關註三類化學物質用於使塑膠具有柔韌性的鄰苯二甲酸酯（PAEs）、賦予塑膠穩定性的雙酚類及提升耐熱、防水特性的全氟和多氟烷基物質（PFAS）。

該研究的主要作者、紐約大學格羅斯曼醫學院兒科學教授李奧納多．特拉桑德（Leonardo Trasande）博士表示，研究結果指出，塑膠可能在許多慢性疾病的早期發展中扮演關鍵角色，其影響可延續至青少年與成年期。若我們期望兒童擁有健康與長壽，就必須重視對這類材料使用的限制。

專家提醒，這些化學物質可能引發免疫過度反應（發炎），干擾多種荷爾蒙功能。它們也被認為可能影響大腦發育，而許多研究指出，早期暴露與智商下降、神經發育異常（如自閉症、注意力不足過動症等）之間存在關聯。

特拉桑德建議，家長可以採取一些安全、簡單的措施來限制孩子接觸塑膠，例如改用玻璃或不鏽鋼容器，並避免用微波爐加熱塑膠容器以及使用洗碗機清洗塑膠用品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中