健康網》兒童接觸塑膠致多健康風險 美研究：危機延續至成年
〔健康頻道／綜合報導〕塑膠製品已經成為生活中不可缺少的一部分，而紐約大學朗格尼健康中心研究指出，對數千名孕婦、胎兒和兒童進行評估，結果顯示，這些毒素與多種長期健康問題有關，包括心臟病、肥胖、男性和女性不孕症以及氣喘，對兒童的影響甚至延續至成年後。這是對數百項有關該主題的最新研究進行審查後得出的主要結論，發表於線上《刺胳針兒童與青少年健康》（The Lancet Child & Adolescent Health）。
該報告回顧數十年證據，指出這些常被加入工業與家庭用品中的物質可能促成疾病與功能障礙，尤其當暴露發生在生命早期時風險更高。這篇綜述重點關註三類化學物質用於使塑膠具有柔韌性的鄰苯二甲酸酯（PAEs）、賦予塑膠穩定性的雙酚類及提升耐熱、防水特性的全氟和多氟烷基物質（PFAS）。
該研究的主要作者、紐約大學格羅斯曼醫學院兒科學教授李奧納多．特拉桑德（Leonardo Trasande）博士表示，研究結果指出，塑膠可能在許多慢性疾病的早期發展中扮演關鍵角色，其影響可延續至青少年與成年期。若我們期望兒童擁有健康與長壽，就必須重視對這類材料使用的限制。
專家提醒，這些化學物質可能引發免疫過度反應（發炎），干擾多種荷爾蒙功能。它們也被認為可能影響大腦發育，而許多研究指出，早期暴露與智商下降、神經發育異常（如自閉症、注意力不足過動症等）之間存在關聯。
特拉桑德建議，家長可以採取一些安全、簡單的措施來限制孩子接觸塑膠，例如改用玻璃或不鏽鋼容器，並避免用微波爐加熱塑膠容器以及使用洗碗機清洗塑膠用品。
