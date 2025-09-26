健康網》不只練肌肉 研究：肌酸助提升記憶力、專注力

新復健科診所醫師王思恒指出，酸補充可能對大腦也有正面影響，能改善記憶力、注意力與反應速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌酸是最受歡迎的運動營養補充，能幫助爆發力與肌肉成長，恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」引述，一篇2024年的統合分析發現，肌酸補充可能對大腦也有正面影響，能改善記憶力、注意力與反應速度。肌酸透過補充腦細胞能量、促進神經傳導及抗氧化等機制，幫助大腦更有效運作，但整體認知與執行功能的提升效果則有限。

王思恒分享研究結果：

●記憶力：提升約30%標準化效應量。

●注意力：提升31%標準化效應量。

●處理速度：縮短51%標準化效應量。

●但整體認知與執行功能效果有限。

王思恒補充，換句話說，補充肌酸不只讓你跑得快、跳得高，還能讓你大腦反應也更快。

為什麼有效

●能量快充：肌酸補充ATP，讓腦細胞不「斷電」。

●神經傳導：可能增加乙醯膽鹼，與學習記憶相關的神經傳導物。

●抗氧化：減少腦部氧化壓力，保護神經。

補充方法

王思恒提到，每天3–5克肌酸單水合物（無論健身或腦力保養），肌酸安全性高、副作用少。短期或長期補充對認知效果差不多，重點是持續。他強調，這方面研究還不算成熟，隨著更多新證據出爐，我們的觀點還有可能會變動。

