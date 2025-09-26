健康網》腰痛不一定是坐姿不良 恐是泌尿道4問題

泌尿科醫師施冠偉指出，腰痛同時伴隨血尿、頻尿、發燒或噁心嘔吐，不要輕忽，這很可能不是單純的肌肉痠痛，而是泌尿道的健康警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腰痠背痛不一定只是「坐太久」或「姿勢不良」，泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」提醒，如果腰痛同時伴隨血尿、頻尿、發燒或噁心嘔吐，不要輕忽，這很可能不是單純的肌肉痠痛，而是泌尿道的健康警訊，建議及早就醫，由專業醫師評估後安排合適治療，才能避免延誤病情。

引起腰痛的泌尿問題

●泌尿道感染：容易造成頻尿、尿急、排尿疼痛，有時也會延伸成腰部酸痛，若伴隨發燒，甚至可能是腎臟發炎。

請繼續往下閱讀...

●腎功能異常：腎臟負責幫身體排毒，當功能受損、毒素累積，就可能導致腰部不適，同時伴隨水腫、尿量減少等症狀。

●腎結石：一旦結石卡在輸尿管，就會引發劇烈腰痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、血尿等症狀。

●尿路結構問題：像是輸尿管狹窄、尿道阻塞，會讓尿液排不順，出現血尿、頻尿、腰痛，甚至引發腎積水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法