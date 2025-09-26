自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》腰痛不一定是坐姿不良 恐是泌尿道4問題

2025/09/26 10:21

泌尿科醫師施冠偉指出，腰痛同時伴隨血尿、頻尿、發燒或噁心嘔吐，不要輕忽，這很可能不是單純的肌肉痠痛，而是泌尿道的健康警訊；情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師施冠偉指出，腰痛同時伴隨血尿、頻尿、發燒或噁心嘔吐，不要輕忽，這很可能不是單純的肌肉痠痛，而是泌尿道的健康警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腰痠背痛不一定只是「坐太久」或「姿勢不良」，泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」提醒，如果腰痛同時伴隨血尿、頻尿、發燒或噁心嘔吐，不要輕忽，這很可能不是單純的肌肉痠痛，而是泌尿道的健康警訊，建議及早就醫，由專業醫師評估後安排合適治療，才能避免延誤病情。

引起腰痛的泌尿問題

●泌尿道感染：容易造成頻尿、尿急、排尿疼痛，有時也會延伸成腰部酸痛，若伴隨發燒，甚至可能是腎臟發炎。

●腎功能異常：腎臟負責幫身體排毒，當功能受損、毒素累積，就可能導致腰部不適，同時伴隨水腫、尿量減少等症狀。

●腎結石：一旦結石卡在輸尿管，就會引發劇烈腰痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、血尿等症狀。

●尿路結構問題：像是輸尿管狹窄、尿道阻塞，會讓尿液排不順，出現血尿、頻尿、腰痛，甚至引發腎積水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中