健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》保健食品點名有「這些功效」？ 醫：都是智商稅

2025/09/27 09:36

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼強調「凡是明示或暗示吃了就會瘦的保健品，那就是智商稅」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上保健食品琳瑯滿目，很多人吃了各種宣稱神奇療效的食品，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼強調「凡是明示或暗示吃了就會瘦的保健品，那就是智商稅」，並分享他看知名YouTuber談保健食品市場的亂象的看法。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文提到，這部影片點出了很多核心問題，像是：保健食品在法律上只是一般食品，政府檢驗它的安全，但並不檢驗它的功效；它頂多能算是營養補充劑，不可能取代天然食物，更不可能治療疾病。廣告常常誇大不實，甚至暗示療效，至於罰金？廠商常常直接當作行銷成本編進去，繼續賺消費者的錢。

蔡明劼提醒，我們需要更清楚地知道：真正能守護健康的，是規律的生活作息、均衡的飲食、持續的運動，而不是一顆顆神奇的膠囊。保健食品不是萬靈丹，吃多了甚至還可能造成肝臟、腎臟的負擔。

蔡明劼說，如果你真的想補充營養，請務必先搞清楚自己的需求，再詢問可信的醫師、營養師或藥師。不要盲目跟風、也不要被高價或名人代言的包裝迷惑。因為你買的不只是產品，很可能還是對自己健康的錯誤期待。因為健康永遠沒有捷徑，唯有踏實照顧自己的身體，才是真正長遠的解方。

