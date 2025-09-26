限制級
健康網》消夜讓血糖直直升 3招控糖這樣做
〔健康頻道／綜合報導〕鹹酥雞配珍珠奶茶、炸雞排配上多多綠等，炸物配上飲料是台灣人常見的消夜組合，不過營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」表示，這樣吃是「血糖大敵」，想讓血糖更穩定可以替代主食、更換吃飯順序、避免高油+高澱粉的組合。
讓血糖穩定的控糖吃法
●主食替代：改成五穀飯、地瓜、豆類這些低 GI食材，可適度替代麵食或白米飯。
●吃飯順序：先菜、再肉，最後再吃主食，有助控制血糖。
●避免高油＋高澱粉組合：少一點炸雞＋白飯、薯條＋奶茶這類組合，血糖更平穩。
張語希說，與其只靠「少糖」，更重要的是懂得避開隱藏的高醣陷阱，才是維持健康的關鍵一步。
