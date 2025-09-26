自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》柿子食用3指南 營養師破與螃蟹同食中毒迷思

2025/09/26 08:36

營養師張宜臻說明，柿子表面或果肉出現黑斑可能是因為高溫或單寧酸氧化的結果，如果柿子沒有軟爛、發出臭味，是可以安心食用的；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張宜臻說明，柿子表面或果肉出現黑斑可能是因為高溫或單寧酸氧化的結果，如果柿子沒有軟爛、發出臭味，是可以安心食用的；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天正是柿子盛產的季節，甜美多汁的口感讓人一口接一口，但關於柿子的飲食疑問也層出不窮，例如「柿子有黑斑還能吃嗎？」「空腹吃真的會結石？」「柿子配螃蟹會不會中毒？」。好食課營養師張宜臻（Lexie）於臉書專頁「好食課」發文解答，這些常見迷思，並提供安心享用的小技巧，讓大家既能滿足口腹之欲，又能吃得健康無負擔。

Ｑ1:有黑斑的柿子能吃嗎？

A：張宜臻說明，柿子表面或果肉出現黑斑可能是因為高溫或單寧酸氧化的結果，如果柿子沒有軟爛、發出臭味，是可以安心食用的！

Ｑ2:空腹吃柿子會結石？

A：張宜臻提到，柿子中的單寧酸容易和胃酸作用產生凝結物，過去臨床會有胃柿石的問題，主要是因為空腹吃過多未成熟的柿子所致，當柿子成熟，可溶性單寧酸量也會相對減少，因此適量食用是不至於腸胃不適的！

Ｑ3:柿子+螃蟹會中毒？

A：張宜臻表示，並不是中毒！有些人吃柿子配螃蟹會有肚子痛的問題，主要是因柿子中的單寧酸會與蛋白質結合，形成凝塊而有消化不良的問題，所以胃腸敏感的人建議分開食用，以免不適。

張宜臻補充柿子食用建議：

1.挑選熟軟的柿子，減少單寧酸含量。

2.去皮以後再食用，可以減少一些單寧酸。

3.一次別吃太多，一顆240克柿子大約即等於2份水果，建議一天一顆剛剛好，有血糖控制問題者建議一次不吃超過半顆。

4.建議腸胃敏感者，柿子和高蛋白質食物（如：豆魚蛋肉、奶類）要分開吃，避免腸胃不適。

