健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》台北照顧博覽會 2強聯手助社區藥局數位轉型

2025/09/25 19:03

輔聚企業總經理簡大偉（左）指出，輔聚專注於研發居家安全防護產品與解決方案，鄰近健康則整合全台數位社區藥局聯盟，雙方合作形成完整生態系。（鄰近健康提供）

輔聚企業總經理簡大偉（左）指出，輔聚專注於研發居家安全防護產品與解決方案，鄰近健康則整合全台數位社區藥局聯盟，雙方合作形成完整生態系。（鄰近健康提供）

〔健康頻道／綜合報導〕2025第六屆台北國際照顧博覽會9月25日於南港展覽館一館登場，數位健康服務領導品牌「鄰近健康」同時在現場策展，「全方位智慧健康永續專區」邀請藥師駐站諮詢。

鄰近健康創辦人趙國鈞指出，全台超過6千家社區藥局，「鄰近健康」APP 平台整合聯盟社區藥局，把藥局與民眾的需求連起來，也進一步與健保署開始密切溝通，增加雲端處方簽的功能，積極打造大健康數位平台，不僅幫助老字號藥局在現代化挑戰中更具競爭力，對新一代經營者而言，平台的數位轉型支持更是未來發展關鍵。

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞表示，鄰近健康打造大健康數位平台，對於老字號藥局有幫助，更能幫助較新的藥局，早日打入數位轉型平台。（鄰近健康提供）

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞表示，鄰近健康打造大健康數位平台，對於老字號藥局有幫助，更能幫助較新的藥局，早日打入數位轉型平台。（鄰近健康提供）

鄰近健康致力於整合社區藥局，數位轉型升級「智慧健康中心」，已成功協助聯盟藥局提升業績，年增百萬營收，「鄰近健康」短期目標先聯盟 350 家藥局，預計未來3年將擴張到1千 家，潛力極大獲得投資。

鄰近健康在這次台北國際照顧博覽會，也與最大輔具公司輔聚企業，攜手合作「長照居家安全防護」政府補助活動，在展覽現場展示「科技24小時跌倒偵測」守護長輩安全，免費諮詢居家無障礙改造、政府補助申請到位，協助長輩打造安全居家環境。

輔聚企業總經理簡大偉表示，輔聚專注居家安全防護產品，鄰近健康則整合全台數位社區藥局聯盟，雙方合作形成完整生態系，讓創新科技透過最貼近社區的藥局網絡，快速服務有需要的家庭。這次台北國際照顧博覽會，鄰近健康「全方位智慧健康永續專區」，還安排藥師諮詢、健康知識隨手查，豐富有趣的關卡與實境體驗活動。

「鄰近健康」與輔具企業參展台北國際照顧博覽會。圖中人物：鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞（前排左四）、輔聚企業總經理簡大偉（前排右五）及美仁鑫、真茂科技、台灣一條根、救視主藴域科技、惠生生醫、有好科技天時國際、好睡研究室等品牌業者聯合參與。（鄰近健康提供）

「鄰近健康」與輔具企業參展台北國際照顧博覽會。圖中人物：鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞（前排左四）、輔聚企業總經理簡大偉（前排右五）及美仁鑫、真茂科技、台灣一條根、救視主藴域科技、惠生生醫、有好科技天時國際、好睡研究室等品牌業者聯合參與。（鄰近健康提供）

