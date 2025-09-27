自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黑棗不只高纖助排便 營養師揭補鈣、抗氧化也有效

2025/09/27 08:28

營養師夏子雯說，加州黑棗含有豐富膳食纖維、果膠，適量食用還能提供飽足感，甚至有「便秘救星」的稱號；情境照。（圖取自photoAC）

營養師夏子雯說，加州黑棗含有豐富膳食纖維、果膠，適量食用還能提供飽足感，甚至有「便秘救星」的稱號；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕黑棗有「生命之果」美稱，實際上它就是加州梅，和中醫所說的黑棗是不一樣的食物。營養師夏子雯表示，除了許多媽媽們補充棗精想補鐵質之外，加州黑棗含有豐富膳食纖維、果膠，適量食用還能提供飽足感，甚至有「便秘救星」的稱號。此外，黑棗還富含維生素K，可促進骨質鈣化、幫助鈣質轉換；所含多種植化素等營養素，也有助於抗氧化。

維生素K助鈣質轉換

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師 」發文指出，加州黑棗含有豐富的膳食纖維、果膠，每100公克的黑棗（乾）約9顆，含有10.8公克膳食纖維，除適量食用能提供飽足感，排便不順暢時，也可以吃加州黑棗來幫助排便，每天約3-5顆，同時搭配多喝水，有助順「便」。

除此之外，夏子雯也提及，黑棗還具有以下3大營養素：

維生素K：孕期和哺乳期的媽咪，每天維生素K的需求量約90微克，而每100公克黑棗（乾）含有59.5微克維生素K，含量可說相當豐富；維生素K可促進骨質鈣化、幫助鈣質轉換，是人體運用鈣質時不可或缺的一環，且素食者因無法攝取肉類，容易出現缺乏情況，建議可適量攝取黑棗。

多種植化素：如多酚類、綠原酸、類黃酮、原花青素、兒茶素等，有助抗氧化。另，每年10月17日=「4顆黑棗日」，紀念古老說法：「一天4黑棗，醫生不來找」 （Four prunes a day will keep the doctor away），此也與「每天一蘋果」諺語如出一轍。

高鉀：鉀是人體體液及電解質平衡的關鍵營養素之一，且高鉀能排鈉，每100克的黑棗（乾），含有600毫克鉀，有助於維持正常生理機能。

黑棗精補血效益差

夏子雯進一步表示，至於許多人想補血時會選擇黑棗精，但其實黑棗含鐵量並不高，每100公克的黑棗（乾），僅有約2.4毫克鐵，就算濃縮成黑棗精，含鐵量還是不高，且植物性鐵吸收率較低，需要身體轉化為二價鐵（Fe2+），才能有效吸收。

因此，夏子雯建議可於飯後補充維生素C，有助提升吸收率；若想有效改善貧血，仍建議優先選擇動物性鐵質來源，如豬肝、豬血、鴨血、紅肉、文蛤等，才是良好的補血來源。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中