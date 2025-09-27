健康網》黑棗不只高纖助排便 營養師揭補鈣、抗氧化也有效

營養師夏子雯說，加州黑棗含有豐富膳食纖維、果膠，適量食用還能提供飽足感，甚至有「便秘救星」的稱號；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕黑棗有「生命之果」美稱，實際上它就是加州梅，和中醫所說的黑棗是不一樣的食物。營養師夏子雯表示，除了許多媽媽們補充棗精想補鐵質之外，加州黑棗含有豐富膳食纖維、果膠，適量食用還能提供飽足感，甚至有「便秘救星」的稱號。此外，黑棗還富含維生素K，可促進骨質鈣化、幫助鈣質轉換；所含多種植化素等營養素，也有助於抗氧化。

維生素K助鈣質轉換

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師 」發文指出，加州黑棗含有豐富的膳食纖維、果膠，每100公克的黑棗（乾）約9顆，含有10.8公克膳食纖維，除適量食用能提供飽足感，排便不順暢時，也可以吃加州黑棗來幫助排便，每天約3-5顆，同時搭配多喝水，有助順「便」。

除此之外，夏子雯也提及，黑棗還具有以下3大營養素：

●維生素K：孕期和哺乳期的媽咪，每天維生素K的需求量約90微克，而每100公克黑棗（乾）含有59.5微克維生素K，含量可說相當豐富；維生素K可促進骨質鈣化、幫助鈣質轉換，是人體運用鈣質時不可或缺的一環，且素食者因無法攝取肉類，容易出現缺乏情況，建議可適量攝取黑棗。

●多種植化素：如多酚類、綠原酸、類黃酮、原花青素、兒茶素等，有助抗氧化。另，每年10月17日=「4顆黑棗日」，紀念古老說法：「一天4黑棗，醫生不來找」 （Four prunes a day will keep the doctor away），此也與「每天一蘋果」諺語如出一轍。

●高鉀：鉀是人體體液及電解質平衡的關鍵營養素之一，且高鉀能排鈉，每100克的黑棗（乾），含有600毫克鉀，有助於維持正常生理機能。

黑棗精補血效益差

夏子雯進一步表示，至於許多人想補血時會選擇黑棗精，但其實黑棗含鐵量並不高，每100公克的黑棗（乾），僅有約2.4毫克鐵，就算濃縮成黑棗精，含鐵量還是不高，且植物性鐵吸收率較低，需要身體轉化為二價鐵（Fe2+），才能有效吸收。

因此，夏子雯建議可於飯後補充維生素C，有助提升吸收率；若想有效改善貧血，仍建議優先選擇動物性鐵質來源，如豬肝、豬血、鴨血、紅肉、文蛤等，才是良好的補血來源。

