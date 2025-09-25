自由電子報
健康 > 杏林動態

奇美醫推動衛福部「健康台灣」計畫 企業捐上百萬相助

2025/09/25 18:18

奇美醫療體系全力推動衛福部「健康台灣」計畫，大成鋼集團捐助上百萬元相挺。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫療體系的永康、柳營與嘉里等3院區，全力推動衛生福利部的「健康台灣」計畫，在地知名企業大成鋼集團捐助上百萬元相挺，將用於優化醫療工作環境、發展智慧醫療，並加強社區健康網絡，以及持續培育跨專業且多元的醫療人才，並延伸至社區與偏鄉，落實「全齡、全人、全程、全區、全社會」的健康照護願景。

奇美醫學中心院長林宏榮感謝大成鋼集團的愛心捐助，以行動支持在地醫療，攜手深耕台南，共築健康臺灣，善盡企業社會責任；他代表全體同仁，致上最誠摯的敬意，並強調這是對奇美醫療體系的肯定，更是對台南市民健康的回饋投資。

林宏榮指出，奇美醫療體系長期堅守「以人為本」的核心理念，推展「以病人為中心、以同仁為優先」的照護承諾，積極落實「深耕台南、健康台灣」計畫，透過「建構學習型照護聯盟、提升群體健康價值」，的行動，為南部地區民眾提供全方位的健康服務；將善用每分資源，提升醫療品質，縮小健康差距，並攜手在地企業共同承擔社會責任，實現「友善共好」的永續典範。

林宏榮說，將持續依循衛生福利部「健康台灣18項目標」為藍圖，深化智慧醫療、在宅急症照護、慢性病整合管理與偏鄉醫療可近性等重點領域，同時，透過在地企業的支持與社會各界的參與，攜手打造南部最值得信賴的健康守護網絡。

