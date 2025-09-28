自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心臟衰竭死亡率高 醫：手術與體外治療助一臂之力

2025/09/28 06:36

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，目前心臟衰竭的手術治療，可以針對疾病原因來開刀，例如冠狀動脈狹窄就用手術方式把血管打通、瓣膜疾病就幫病人置換新的瓣膜，改善血液循環；也可以裝置儀器來提高心臟功能。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，目前心臟衰竭的手術治療，可以針對疾病原因來開刀，例如冠狀動脈狹窄就用手術方式把血管打通、瓣膜疾病就幫病人置換新的瓣膜，改善血液循環；也可以裝置儀器來提高心臟功能。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕心臟衰竭的死亡率高達50%，10年存活率不到3成，比很多癌症還要恐怖，那心臟衰竭可以手術治療嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，目前心臟衰竭的手術治療，可以針對疾病原因來開刀，血管或瓣膜手術可改善血液循環，植入左心室輔助幫浦、心臟再同步治療裝置，甚至非侵入性的體外反搏治療（EECP），都能在藥物效果不足時，成為病患續命與提升生活品質的選擇。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，例如冠狀動脈狹窄就用手術方式把血管打通、瓣膜疾病就幫病人置換新的瓣膜，改善血液循環；也可以裝置儀器來提高心臟功能。目前常用的是左心室輔助幫浦和心臟再同步治療裝置。

劉中平說明，左心室輔助幫浦是將管路連接左心室，將血液引流出來用馬達加壓後再把血液灌流回主動脈，整組器材必須用手術的方式長期植入體內，並且且需有一條導線穿越皮膚連接體外的電池和控制器；長期使用會有血栓的風險，一般會保留在末期心臟衰竭、等待換心的患者身上使用，替患者爭取時間。

心臟再同步治療裝置則是在心臟植入導線，連接到皮下的電池和控制器，來調整左右心的收縮時間，提高心臟收縮的效率，再同步治療的效果；不如左心室輔助幫浦可以直接提高血流量，但不需切開心臟，手術風險較低，可以長期使用，也是重度心臟衰竭患者的好選擇。

劉中平提到，誰都不想開刀，尤其心臟疾病會大幅升高手術風險，但就是可能會走到藥物治療無效的那一天。 除了藥物和開刀，體外反搏治療（EECP）是一個選項，利用非侵入性的加壓綁帶，促使下半身血液回流到心臟和腦部，可以改善缺氧和提升循環，是介於藥物和手術之間的一個輔助療法，目前已經有許多研究證實療效，心臟科醫師也累積了許多的治療經驗，同樣可以幫助病人減緩症狀。

劉中平提醒，心臟衰竭的治療處藥物還有很多的選擇，請和醫師好好討論，總是有治療的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中