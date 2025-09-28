健康網》心臟衰竭死亡率高 醫：手術與體外治療助一臂之力

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，目前心臟衰竭的手術治療，可以針對疾病原因來開刀，例如冠狀動脈狹窄就用手術方式把血管打通、瓣膜疾病就幫病人置換新的瓣膜，改善血液循環；也可以裝置儀器來提高心臟功能。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕心臟衰竭的死亡率高達50%，10年存活率不到3成，比很多癌症還要恐怖，那心臟衰竭可以手術治療嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，目前心臟衰竭的手術治療，可以針對疾病原因來開刀，血管或瓣膜手術可改善血液循環，植入左心室輔助幫浦、心臟再同步治療裝置，甚至非侵入性的體外反搏治療（EECP），都能在藥物效果不足時，成為病患續命與提升生活品質的選擇。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，例如冠狀動脈狹窄就用手術方式把血管打通、瓣膜疾病就幫病人置換新的瓣膜，改善血液循環；也可以裝置儀器來提高心臟功能。目前常用的是左心室輔助幫浦和心臟再同步治療裝置。

請繼續往下閱讀...

劉中平說明，左心室輔助幫浦是將管路連接左心室，將血液引流出來用馬達加壓後再把血液灌流回主動脈，整組器材必須用手術的方式長期植入體內，並且且需有一條導線穿越皮膚連接體外的電池和控制器；長期使用會有血栓的風險，一般會保留在末期心臟衰竭、等待換心的患者身上使用，替患者爭取時間。

心臟再同步治療裝置則是在心臟植入導線，連接到皮下的電池和控制器，來調整左右心的收縮時間，提高心臟收縮的效率，再同步治療的效果；不如左心室輔助幫浦可以直接提高血流量，但不需切開心臟，手術風險較低，可以長期使用，也是重度心臟衰竭患者的好選擇。

劉中平提到，誰都不想開刀，尤其心臟疾病會大幅升高手術風險，但就是可能會走到藥物治療無效的那一天。 除了藥物和開刀，體外反搏治療（EECP）是一個選項，利用非侵入性的加壓綁帶，促使下半身血液回流到心臟和腦部，可以改善缺氧和提升循環，是介於藥物和手術之間的一個輔助療法，目前已經有許多研究證實療效，心臟科醫師也累積了許多的治療經驗，同樣可以幫助病人減緩症狀。

劉中平提醒，心臟衰竭的治療處藥物還有很多的選擇，請和醫師好好討論，總是有治療的機會。

