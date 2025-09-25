健康網》上廁所滑手機當心 千萬網紅揭：痔瘡風險高出近5成

不少民眾會把手機帶進浴室，一邊滑手機一邊如廁。有研究顯示，滑手機者的痔瘡風險恐高出46%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾有排便不順的困擾，但是卻忽略有可能和一邊滑手機一邊如廁有關。對此，擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）拍攝影片分享，已有研究發現，如廁滑手機者的痔瘡風險會高出46%。換句話說，比起「用力」，「坐太久」恐成了痔瘡更大的風險因素。

艾倫．曼德爾表示，浴室應該是讓人放鬆、解放的地方，現在卻有很多民眾反而喜歡一邊滑手機一邊如廁，有研究團隊分析125 位接受大腸鏡檢查的成年人，確認他們有痔瘡後，再與如廁習慣比對。

請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，66%的人承認會在馬桶上滑手機，而其中超過1/3的人，每次會坐超過5分鐘；相較之下，不用手機的人只有 7%。當研究進一步調整了年齡、體重、纖維攝取、運動習慣，甚至排便用力等因素後，結果顯示滑手機者的痔瘡風險高出 46%。

「坐太久」可能有痔瘡風險

艾倫．曼德爾說明，痔瘡並不是外來疾病，其實它是肛門管內的正常血管墊，幫助我們維持排便控制。但當靜脈壓力上升、血液滯留，這些血管墊就會腫脹、變弱，最後成為讓人疼痛、發癢，甚至成為出血的痔瘡。

他接著說，你可以想像一下，直腸靜脈就像一顆氣球。當你坐在椅子上時，骨盆底是被支撐住的；但當你坐在馬桶上，骨盆底下沉，重力直接往下拉，血管承受壓力。坐得越久，氣球就被拉得越大；如果還要用力，就像往氣球裡吹更多的氣，久了就會變弱、鼓出。新的研究顯示，比起「用力」，單純「坐太久」才是更大的風險因素。

大部分的排便其實在2分鐘內就能完成，但手機會讓人不知不覺多坐10到15分鐘，風險就在此時出現。艾倫．曼德爾建議民眾，保護自己的5項做法：

●限制如廁時間，遵守「2分鐘原則」。

●測試自己1週，嘗試不用手機，觀察排便是否更快、更輕鬆。

●改善糞便品質，多吃富含纖維的食物，例如奇異果，並且多喝水，減少排便時的用力。

●保持活動，白天要多運動，讓腸道保持蠕動。

●使用小板凳，上廁所時墊高雙腳，能打開肛直腸角度，減輕血管壓力。

艾倫．曼德爾總結，民眾不妨在浴室鏡子貼一張便利貼，寫著「最多2分鐘」，簡單的提示，就能幫助養成好習慣。浴室是用來排便的，不是娛樂場所。 尊重身體的生理機制，今天的小改變，也許讓排便困難有了改變契機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法