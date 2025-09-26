健康網》晚上失眠、睡不好？ 營養師：睡前10小時不碰「它」

營養師彭逸珊表示，想要有好的睡眠，要記得睡前10小時不碰咖啡、茶類、巧克力等含咖啡因的食物；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活步調快、壓力大，睡不好成為許多人共同的困擾，營養師彭逸珊指出，若想擁有不錯的睡眠品質，除了睡前調整，白天習慣 更是決定你能否順好眠的關鍵，像是飲食方面要避開過量咖啡因，睡前10小時不碰咖啡、茶類、巧克力等含咖啡因的食物。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享從早到晚的好睡，讓你從白天就開始蓄積能量，夜夜美夢成真。每天早上出門曬曬太陽，讓生理時鐘跑起來，午後要多走路、爬樓梯、騎腳踏車，燃燒體能消耗疲勞，中午疲憊的話午睡不超過30分鐘，避免影響晚間入睡。

請繼續往下閱讀...

彭逸珊指出，飲食方面，除了要在睡前10小時不碰咖啡因食物外，睡前補充好眠營養素：鈣、鐵、GABA、色胺酸、牛奶、堅果、肉類都是不錯的選擇。

彭逸珊說，到了睡前要關燈、關小音量，營造放鬆環境；記錄睡眠週期，1個週期約90分鐘，每晚4-6週期，找出屬於你的最佳起床時間，睡前做些伸展運動、深呼吸，讓身心一起進入放鬆模式。可以從今天開始落實這些秘訣，享受更有活力的每一天。

