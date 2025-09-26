自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》晚上失眠、睡不好？ 營養師：睡前10小時不碰「它」

2025/09/26 09:36

營養師彭逸珊表示，想要有好的睡眠，要記得睡前10小時不碰咖啡、茶類、巧克力等含咖啡因的食物；情境照。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊表示，想要有好的睡眠，要記得睡前10小時不碰咖啡、茶類、巧克力等含咖啡因的食物；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活步調快、壓力大，睡不好成為許多人共同的困擾，營養師彭逸珊指出，若想擁有不錯的睡眠品質，除了睡前調整，白天習慣 更是決定你能否順好眠的關鍵，像是飲食方面要避開過量咖啡因，睡前10小時不碰咖啡、茶類、巧克力等含咖啡因的食物。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享從早到晚的好睡，讓你從白天就開始蓄積能量，夜夜美夢成真。每天早上出門曬曬太陽，讓生理時鐘跑起來，午後要多走路、爬樓梯、騎腳踏車，燃燒體能消耗疲勞，中午疲憊的話午睡不超過30分鐘，避免影響晚間入睡。

彭逸珊指出，飲食方面，除了要在睡前10小時不碰咖啡因食物外，睡前補充好眠營養素：鈣、鐵、GABA、色胺酸、牛奶、堅果、肉類都是不錯的選擇。

彭逸珊說，到了睡前要關燈、關小音量，營造放鬆環境；記錄睡眠週期，1個週期約90分鐘，每晚4-6週期，找出屬於你的最佳起床時間，睡前做些伸展運動、深呼吸，讓身心一起進入放鬆模式。可以從今天開始落實這些秘訣，享受更有活力的每一天。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中