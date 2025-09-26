健康網》孕期出現出血腹痛恐「胎氣不穩」 中醫4招安胎護母嬰

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，若孕媽咪在過程中出現出血、腹痛、腰痠、下墜感等症狀，往往代表「胎氣不穩」，需要及時留意與處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕原本應該是充滿期待與喜悅的旅程，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，若孕媽咪在過程中出現出血、腹痛、腰痠、下墜感等症狀，往往代表「胎氣不穩」，需要及時留意與處理。中醫認為，導致不穩的原因可能包括腎虛、氣血不足、血熱或外力干擾，而調理之道不僅靠藥物，還能透過穴位保健、飲食調養與穩定情緒來護航孕程，幫助媽媽安心、寶寶健康成長。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，中醫怎麼看胎氣不穩？

●腎虛：腎氣不足，胎元不穩，常見高齡、體質虛弱者。

●氣血虛：養胎的氣血不夠，胎兒沒營養。

●血熱：體內火氣太大，讓血亂跑，容易出血。

●勞累或碰撞：外力干擾胎氣。

周宗翰分享，中醫安胎4大方法，讓媽媽和寶寶都安心：

1.中藥調理穩胎氣：根據體質開藥：補腎（杜仲、桑寄生）、養血（當歸、熟地）、清熱（黃芩、白芍）一人一方、安全為先，不可自行亂吃。

2.穴位保健穩子宮：

●足三里：健脾益氣，提升氣血。

●內關：安神止吐，穩定情緒。

●三陰交：孕期只輕按，不重壓，避免刺激子宮。

每次輕揉 1–3 分鐘，舒緩為主。

3.飲食調理養胎元：多吃雞肉、魚肉、紅棗、黑芝麻，補腎養血；少吃冰品、辣椒、螃蟹、薏仁，避免動胎。均衡營養、吃得新鮮，才養得好。

4.穩情緒、好作息不讓氣亂跑：充足睡眠，避免熬夜；放鬆心情，深呼吸、孕婦瑜珈都不錯；避免勞累、壓力過大，胎兒才會穩穩長大。

