健康網》減重黑科技！ 研究：兒茶素微珠可能助你吃油不囤脂

營養師科提斯說，微珠減脂的機制，在於微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收，進而從糞便排出，因此減少了脂肪的吸收。（圖擷取自科提斯臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕高油脂點心無所不在，若貪圖口腹之慾，常因攝取高熱量食物而發福。營養師科提斯引述國外動物實驗研究指出，實驗鼠餵食高脂飼料後，攝取研究團隊研發的兒茶素微珠，因微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收而從糞便排出，顯示有助避免發福，也能產生降低體脂與血脂上升的作用。另外很多人想問「喝綠茶可以去油嗎？」科提斯認為，綠茶結合油脂的能力可能沒那麼強，所以喝綠茶配炸物，仍需節制些較好。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，炸物、麻辣鍋、燒烤等食物雖美味但熱量高，免不了因攝取而令人發胖。國外1篇研究中，研究團隊創造出一種兒茶素（EGCG）+維生素E+海藻鹽的微珠，解決了讓實驗鼠吃下去的油脂減少吸收，似乎也可解除高油脂食物讓人發胖的煩惱。

微珠避免體重、體脂、血脂上升

科提斯說明，研究團隊在動物實驗中發現，如果吃高脂飼料的大鼠也吃下微珠，體重明顯低於只吃高脂飼料的大鼠，且與吃普通飼料的大鼠相較沒有差異，顯示微珠有助避免發福。

此外，其體脂肪明顯低於只吃高脂飼料的大鼠，跟吃普通飼料者相比，則一樣沒有差異，顯示有助避免體脂上升。另，其血中三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，明顯低於只吃高脂飼料的大鼠，跟吃普通飼料者相較同樣無差異，表示也能避免血脂上升。

微珠結合乳化脂肪降低吸收

科提斯進一步解釋，微珠減脂的機制，在於吃到肚子的油脂必須先被膽酸乳化，乳化的脂肪再穿過小腸細胞進入血液中。因為微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收，進而從糞便排出，因此減少了脂肪的吸收。研究團隊也與同樣可減少脂肪吸收的合法減肥用藥Orlistat做比較，發現Orlistat會讓大鼠拉肚子，但微珠不會有這個問題。

科提斯強調，此研究目前仍在動物實驗階段，進入人體實驗、甚至商品化，可能仍需一段時間。那麼大家可能會想問：喝綠茶可以嗎？因綠茶結合油脂的能力可能沒那麼強，所以喝綠茶配炸物，仍需節制些較好。

