自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重黑科技！ 研究：兒茶素微珠可能助你吃油不囤脂

2025/09/26 11:50

營養師科提斯說，微珠減脂的機制，在於微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收，進而從糞便排出，因此減少了脂肪的吸收。（圖擷取自科提斯臉書）

營養師科提斯說，微珠減脂的機制，在於微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收，進而從糞便排出，因此減少了脂肪的吸收。（圖擷取自科提斯臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕高油脂點心無所不在，若貪圖口腹之慾，常因攝取高熱量食物而發福。營養師科提斯引述國外動物實驗研究指出，實驗鼠餵食高脂飼料後，攝取研究團隊研發的兒茶素微珠，因微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收而從糞便排出，顯示有助避免發福，也能產生降低體脂與血脂上升的作用。另外很多人想問「喝綠茶可以去油嗎？」科提斯認為，綠茶結合油脂的能力可能沒那麼強，所以喝綠茶配炸物，仍需節制些較好。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，炸物、麻辣鍋、燒烤等食物雖美味但熱量高，免不了因攝取而令人發胖。國外1篇研究中，研究團隊創造出一種兒茶素（EGCG）+維生素E+海藻鹽的微珠，解決了讓實驗鼠吃下去的油脂減少吸收，似乎也可解除高油脂食物讓人發胖的煩惱。

微珠避免體重、體脂、血脂上升

科提斯說明，研究團隊在動物實驗中發現，如果吃高脂飼料的大鼠也吃下微珠，體重明顯低於只吃高脂飼料的大鼠，且與吃普通飼料的大鼠相較沒有差異，顯示微珠有助避免發福。

此外，其體脂肪明顯低於只吃高脂飼料的大鼠，跟吃普通飼料者相比，則一樣沒有差異，顯示有助避免體脂上升。另，其血中三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，明顯低於只吃高脂飼料的大鼠，跟吃普通飼料者相較同樣無差異，表示也能避免血脂上升。

微珠結合乳化脂肪降低吸收

科提斯進一步解釋，微珠減脂的機制，在於吃到肚子的油脂必須先被膽酸乳化，乳化的脂肪再穿過小腸細胞進入血液中。因為微珠上的EGCG可結合乳化的脂肪，使其聚集降低吸收，進而從糞便排出，因此減少了脂肪的吸收。研究團隊也與同樣可減少脂肪吸收的合法減肥用藥Orlistat做比較，發現Orlistat會讓大鼠拉肚子，但微珠不會有這個問題。

科提斯強調，此研究目前仍在動物實驗階段，進入人體實驗、甚至商品化，可能仍需一段時間。那麼大家可能會想問：喝綠茶可以嗎？因綠茶結合油脂的能力可能沒那麼強，所以喝綠茶配炸物，仍需節制些較好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中