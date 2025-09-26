自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》按摩肩頸恐中風？ 醫示警別按脖子 4徵兆是警訊

2025/09/26 09:04

你喜歡按摩肩頸嗎？小心潛藏致命風險。專家提醒，最好不要按摩脖子，它往往不是馬上出事，而是延遲爆發；圖為情境照。（圖取自freepik）

你喜歡按摩肩頸嗎？小心潛藏致命風險。專家提醒，最好不要按摩脖子，它往往不是馬上出事，而是延遲爆發；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡按摩肩頸嗎？小心潛藏致命風險。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，頸部按摩與脊椎推拿手法，都被列為動脈夾層的潛在高風險因素，對於年輕、平時沒三高病史的人來說，可能有中風風險。它往往不是馬上出事，而是延遲爆發，按摩肩背可以，脖子最好不要。按摩後出現單側手腳無力、頭暈、語言不清、視力模糊都是警訊。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，在臨床與研究文獻中，「頸部按摩」與「脊椎推拿手法」（尤其是頸椎旋轉手法），都被列為動脈夾層的潛在高風險因素，他特別點名白領、工程師等族群，整天對著電腦，肩頸緊到像石頭，要小心因短暫的爽感而中招。

黃軒分析以下3項成因：

●頸椎手法治療

系統性回顧指出，頸椎旋轉手法與椎動脈夾層有關聯，部分病例在治療後數小時至數天內，出現缺血性中風。

●按摩與外力作用

一項觀察性研究發現，在顱頸動脈夾層患者中，約40%曾有明顯外力誘因，包括按摩、頸部扭動、打噴嚏、咳嗽等，其中「頸部按摩或手法治療」是最常見的外力因素之一。

●年輕人更高風險

動脈夾層是年輕人腦中風的主要原因，比例佔8-25%。換句話說，對於年輕、平時沒三高病史的人來說，如果中風，很可能就是「血管夾層」惹的禍。

黃軒表示，一項觀察研究顯示，約40%的頸動脈夾層患者在發病前有明顯誘因，例如按摩、激烈運動、打噴嚏、咳嗽等。年輕人在45歲以前腦中風中，比例高達25%是由頸部的按摩造成，其中「頸部按摩或手法治療」被認為是高風險誘因之一。

黃軒又說，脖子按摩後的腦中風並非「瞬間事故」，而是延遲爆雷。前期時內膜撕裂，沒症狀或僅頸痛。中期時血栓生成，出現短暫神經症狀。後期階段，血管完全堵塞變成急性腦中風。

為什麼「手法治療」特別危險呢？黃軒分析，快速轉動或強行扭動脖子，容易拉扯椎動脈。再加上大力按壓，可能造成血管壁應力集中，撕裂內膜。如果有結締組織疾病、高血壓或血管壁較薄弱的人，更容易出事。

保護脖子的關鍵

頸部雖然容易痠痛，但它同時也是「玻璃零件」。黃軒提醒，想放鬆是可以的，但一定要避開危險手法：

●頸部按摩：避免大力或旋轉動作

強力扭轉或壓迫可能傷到頸動脈，增加動脈夾層與腦中風風險。

●物理治療：溫和牽拉、肌肉放鬆為主

輕柔拉伸與放鬆肌群就足夠，不要迷信「喀喀響才有效」。那聲音通常只是氣泡破裂，不代表治療成功。

●警訊症狀：立即就醫

如果按摩或推拿後，出現單側手腳無力或麻木、頭暈、語言不清、視力模糊，這可能是動脈夾層的警訊，要立刻到急診，爭取黃金治療時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中