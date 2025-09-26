健康網》按摩肩頸恐中風？ 醫示警別按脖子 4徵兆是警訊

你喜歡按摩肩頸嗎？小心潛藏致命風險。專家提醒，最好不要按摩脖子，它往往不是馬上出事，而是延遲爆發；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡按摩肩頸嗎？小心潛藏致命風險。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，頸部按摩與脊椎推拿手法，都被列為動脈夾層的潛在高風險因素，對於年輕、平時沒三高病史的人來說，可能有中風風險。它往往不是馬上出事，而是延遲爆發，按摩肩背可以，脖子最好不要。按摩後出現單側手腳無力、頭暈、語言不清、視力模糊都是警訊。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，在臨床與研究文獻中，「頸部按摩」與「脊椎推拿手法」（尤其是頸椎旋轉手法），都被列為動脈夾層的潛在高風險因素，他特別點名白領、工程師等族群，整天對著電腦，肩頸緊到像石頭，要小心因短暫的爽感而中招。

請繼續往下閱讀...

黃軒分析以下3項成因：

●頸椎手法治療

系統性回顧指出，頸椎旋轉手法與椎動脈夾層有關聯，部分病例在治療後數小時至數天內，出現缺血性中風。

●按摩與外力作用

一項觀察性研究發現，在顱頸動脈夾層患者中，約40%曾有明顯外力誘因，包括按摩、頸部扭動、打噴嚏、咳嗽等，其中「頸部按摩或手法治療」是最常見的外力因素之一。

●年輕人更高風險

動脈夾層是年輕人腦中風的主要原因，比例佔8-25%。換句話說，對於年輕、平時沒三高病史的人來說，如果中風，很可能就是「血管夾層」惹的禍。

黃軒表示，一項觀察研究顯示，約40%的頸動脈夾層患者在發病前有明顯誘因，例如按摩、激烈運動、打噴嚏、咳嗽等。年輕人在45歲以前腦中風中，比例高達25%是由頸部的按摩造成，其中「頸部按摩或手法治療」被認為是高風險誘因之一。

黃軒又說，脖子按摩後的腦中風並非「瞬間事故」，而是延遲爆雷。前期時內膜撕裂，沒症狀或僅頸痛。中期時血栓生成，出現短暫神經症狀。後期階段，血管完全堵塞變成急性腦中風。

為什麼「手法治療」特別危險呢？黃軒分析，快速轉動或強行扭動脖子，容易拉扯椎動脈。再加上大力按壓，可能造成血管壁應力集中，撕裂內膜。如果有結締組織疾病、高血壓或血管壁較薄弱的人，更容易出事。

保護脖子的關鍵

頸部雖然容易痠痛，但它同時也是「玻璃零件」。黃軒提醒，想放鬆是可以的，但一定要避開危險手法：

●頸部按摩：避免大力或旋轉動作

強力扭轉或壓迫可能傷到頸動脈，增加動脈夾層與腦中風風險。

●物理治療：溫和牽拉、肌肉放鬆為主

輕柔拉伸與放鬆肌群就足夠，不要迷信「喀喀響才有效」。那聲音通常只是氣泡破裂，不代表治療成功。

●警訊症狀：立即就醫

如果按摩或推拿後，出現單側手腳無力或麻木、頭暈、語言不清、視力模糊，這可能是動脈夾層的警訊，要立刻到急診，爭取黃金治療時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法