健康網》親職討論該讓孩子在場嗎？ 心理師：看當下小孩需求
〔健康頻道／綜合報導〕爸媽和心理師討論時，孩子該怎麼辦？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，兒童個案結束後，最棘手的往往不是孩子，而是那短短10分鐘的親職討論。理想上，除非孩子的狀況需要參與，不然最好還是分開。因為留在現場的孩子，等於在聽爸媽和心理師討論「自己」，那種感覺並不輕鬆。
黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文提到，小小孩還好，更多時候只是覺得「可以多玩一會兒」，甚至聽到「進步了」還會很自豪地跑來炫耀。但大孩子就不一樣了，特別是當話題涉及親子衝突時，常常會當場插嘴反駁，或者不耐煩地打斷，讓場面一下子變得很尷尬。這時，爸媽的想法也常常不同：
1.「哎呀，他還小，顧著玩就好啦，在旁邊沒差。」
2.「老師，他很會偷聽還會插嘴，我怕這樣我們講不完。」
3.「還是分開比較好，孩子也大了，在他面前彼此都會尷尬。」
4.「孩子其實很想知道自己能怎麼做，一起討論也沒關係。」
黃閎新提到，可以看到，這裡同時反映了家庭的角色分工、對孩子的理解，甚至是爸媽彼此之間的價值觀。對心理師來說，沒有絕對的標準答案，而是要依照孩子的年紀、個性和議題來拿捏。如果孩子年紀小、主題單純，他的參與可能增添安全感；但若是討論親子衝突或敏感問題，讓孩子全程在場，反而會造成更大壓力。
黃閎新補充，比起爭論「應該」或「不應該」，更重要的也許是思考：在當下，孩子最需要的是什麼？是安全感、被尊重，還是清楚的界線？爸媽若能先有這樣的判斷，再和心理師合作，就比較能找到最適合自己孩子的方式。
