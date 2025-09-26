自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》心力交瘁有警訊 醫談解決「慢性疲勞」5招

2025/09/26 08:07

「慢性疲勞」不僅發生在成人，即使是青少年也可能遇到。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日行政院為營造友善職場環境，增訂公務人員身心調適假並且即將在10月10日施行。你也常覺得睡了很長的時間，還是感覺疲憊；甚至努力想達成業績卻不斷落後，感覺做什麼事都沒動力，厭世感爆表？近日精神科醫師提醒，千萬別忽略身體的求救訊號！

楊聰財表示，大家常聽說的「慢性疲勞」慢性疲勞（Chronic Fatigue Syndrome, CFS）是一種複雜的疾病，其特點是持續超過6個月的極度疲勞，而且這種疲勞無法透過休息來緩解，且沒有其他潛在的醫療狀況可以解釋。它會嚴重影響你的日常活動，讓你感到無力，甚至連最簡單的事情都難以完成。

不僅成年人 青少年也會慢性疲勞

楊聰財透過學生與上班族的案例來解析：

小明曾經是個認真讀書的好學生，但最近發現自己無論睡多久都覺得累。上課時難以集中精神，寫作業變得異常困難，甚至連社交都懶得應付。他開始懷疑自己是不是得了懶惰病，但內心卻感到無比的挫折和無助。

正在上班的阿華，在職場上一直表現出色，但近來他發現自己經常感到全身痠痛、頭痛，而且記憶力變差。即使週末在家休息兩天，週一上班仍然感覺像沒睡醒一樣，工作效率大幅下降，這讓他感到焦慮。

這些案例都顯示，慢性疲勞不只是單純的「累」，它會伴隨著一系列的身體和心理症狀。

●身體症狀：疲勞、睡眠障礙、肌肉或關節疼痛、頭痛、喉嚨痛、淋巴結腫大。

●心理症狀：記憶力或注意力下降、焦慮、易怒、情緒低落，甚至可能引發憂鬱症。

如何自救和面對「慢性疲勞」？如果你發現自己有上述症狀，可以嘗試以下方法來幫助自己：

●尋求專業協助：這是最重要的第一步。請諮詢醫生或心理諮商師，排除其他潛在的疾病，並得到正確的診斷和治療建議。專業人士可以幫助你找到問題的根源，並提供個人化的解決方案。

●調整生活作息：建立規律的作息時間，每天盡量在固定的時間睡覺和起床。避免熬夜，並確保睡眠環境舒適。

●適度運動：即使感到疲憊，適度的輕度運動（如散步、伸展、瑜伽）也能幫助改善症狀。請記住，不是要「努力」運動，而是「適度」地動一動。

●健康飲食：均衡的飲食可以提供身體所需的能量。減少攝取高糖分、高脂肪的食物，多吃蔬菜、水果和全穀物。

●練習放鬆：學習冥想、深呼吸或正念練習，這些方法有助於減輕壓力，讓身心得到放鬆。

●設定界線：停止過度要求自己。學會說「不」，不要把所有事情都攬在自己身上。給自己留出休息和放鬆的空間。

「慢性疲勞」的惡性循環

慢性疲勞常常形成一個惡性循環：

1. 過度努力：你為了達到目標而不斷努力，忽略身體的疲勞訊號。

2. 身體亮紅燈：疲勞累積，身體開始出現各種不適，如頭痛、痠痛、失眠等。

3. 感到挫敗：由於身體不適，你的表現開始下滑，讓你感到挫折、焦慮、甚至自我懷疑。

4. 心理壓力增加：挫敗感和焦慮進一步加重了心理負擔，使得疲勞感更為嚴重。

5. 放棄努力或更努力：在這個階段，有些人可能會完全放棄，而有些人則會陷入「越努力越累」的泥沼，試圖用更多的努力來彌補下滑的表現，結果導致身心狀況更糟。

要打破這個循環，關鍵在於及早察覺並適時踩下煞車。大家都知道「心力交瘁」這句成語，但是什麼是「心力」？楊聰財表示，「心力」這個詞可以被理解為你的心理能量或意志力。它代表了你的情緒、精神和認知資源。當你感到「心力交瘁」時，就代表你的心理能量已經耗盡。就像手機的電池一樣，當電量過低時，手機就會變慢或自動關機。同樣地，當你的心力耗盡時，你會感到：

●失去動力：對於原本感興趣的事物也提不起勁。

●情緒低落：容易感到沮喪、焦慮、無助。

●認知功能下降：難以集中注意力、記憶力變差，甚至思考都變得困難。

因此，照顧「心力」與照顧身體一樣重要。你需要學會充電，讓你的心理能量得到恢復，而不是一直處於耗竭的狀態。

