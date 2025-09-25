高尿酸恐引發痛風 3運動有助降低尿酸

有3種運動可以降低尿酸水平。游泳為3種運動之一。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕高尿酸血症是1種常見疾病，會導致痛風，進而引起關節疼痛、發炎和腫脹。當關節內形成尿酸結晶時，身體會出現嚴重關節發炎。除了飲食和藥物治療外，規律運動也是降低尿酸的自然療法。印度時報（TOI）指出，有三種運動可以降低尿酸水準。

第一種運動是步行。尿酸升高和有痛風症狀的人，可以選擇步行作為主要運動。步行是1種低衝擊運動，可以增強血液循環和關節靈活性。經常步行可以刺激腎臟功能，使身體能夠透過尿液排出多餘的尿酸。

肥胖會導致尿酸分泌增加和關節壓力增加，而步行可幫助人們有效控制體重。所有年齡層的人都可以進行步行鍛煉，因為它不需要任何器械，可在任何地方進行。

研究表明，經常步行可降低血尿酸水平，減少痛風發作。專家建議，每天至少應該步行30分鐘。

第二種運動是游泳。游泳結合水中有氧運動和其他水中運動，能有效降低尿酸水平，也能溫和呵護痛風和關節炎患者的關節。

游泳能增強肌肉力量和改善心血管健康，讓人在完全無痛的狀態下進行運動。游泳還能幫助緩解痛風患者常見的發炎和僵硬症狀。

定期游泳能改善腎功能和代謝率，有助於降低尿酸。每週游泳3到4次，每次30到45分鐘，有助於在2到3個月內降低尿酸水平。

第三種運動是瑜珈。瑜珈是一種溫和的運動分是，它將伸展運動、呼吸技巧和正念訓練融為一體。壓力會導致痛風發作，而瑜珈練習能讓人學習控制壓力水平，同時改善關節的活動性和柔軟度。

瑜珈的眼鏡蛇式（Bhujangasana）和半魚尾式（Ardha Matsyendrasana）可以改善血液循環和腎臟功能，從而促進排毒和排出尿酸。瑜珈練習也能放鬆身心，這有助於減少導致尿酸積聚的發炎。

另外瑜珈練習性質溫和，非常適合關節疼痛或僵硬的人。每天規律練習20致30分鐘瑜珈，有助於在3個月內降低尿酸水平並改善身體活動能力。

