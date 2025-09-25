自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高尿酸恐引發痛風 3運動有助降低尿酸

2025/09/25 17:31

有3種運動可以降低尿酸水平。游泳為3種運動之一。（歐新社）

有3種運動可以降低尿酸水平。游泳為3種運動之一。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕高尿酸血症是1種常見疾病，會導致痛風，進而引起關節疼痛、發炎和腫脹。當關節內形成尿酸結晶時，身體會出現嚴重關節發炎。除了飲食和藥物治療外，規律運動也是降低尿酸的自然療法。印度時報（TOI）指出，有三種運動可以降低尿酸水準。

第一種運動是步行。尿酸升高和有痛風症狀的人，可以選擇步行作為主要運動。步行是1種低衝擊運動，可以增強血液循環和關節靈活性。經常步行可以刺激腎臟功能，使身體能夠透過尿液排出多餘的尿酸。

肥胖會導致尿酸分泌增加和關節壓力增加，而步行可幫助人們有效控制體重。所有年齡層的人都可以進行步行鍛煉，因為它不需要任何器械，可在任何地方進行。

研究表明，經常步行可降低血尿酸水平，減少痛風發作。專家建議，每天至少應該步行30分鐘。

第二種運動是游泳。游泳結合水中有氧運動和其他水中運動，能有效降低尿酸水平，也能溫和呵護痛風和關節炎患者的關節。

游泳能增強肌肉力量和改善心血管健康，讓人在完全無痛的狀態下進行運動。游泳還能幫助緩解痛風患者常見的發炎和僵硬症狀。

定期游泳能改善腎功能和代謝率，有助於降低尿酸。每週游泳3到4次，每次30到45分鐘，有助於在2到3個月內降低尿酸水平。

第三種運動是瑜珈。瑜珈是一種溫和的運動分是，它將伸展運動、呼吸技巧和正念訓練融為一體。壓力會導致痛風發作，而瑜珈練習能讓人學習控制壓力水平，同時改善關節的活動性和柔軟度。

瑜珈的眼鏡蛇式（Bhujangasana）和半魚尾式（Ardha Matsyendrasana）可以改善血液循環和腎臟功能，從而促進排毒和排出尿酸。瑜珈練習也能放鬆身心，這有助於減少導致尿酸積聚的發炎。

另外瑜珈練習性質溫和，非常適合關節疼痛或僵硬的人。每天規律練習20致30分鐘瑜珈，有助於在3個月內降低尿酸水平並改善身體活動能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中