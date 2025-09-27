健康網》台版地中海飲食大公開！ 醫揭在地7大食材全攻略

科博特診所院長劉博仁說，地中海飲食重點為多蔬果、多全穀、多好油脂、多魚類、少紅肉，使用台灣在地食材，一樣能抗癌又養生；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭下，地中海飲食廣為眾人推薦，但所處地域不同，是否也能輕鬆執行？對此，科博特診所院長劉博仁表示，地中海飲食重點為多蔬果、多全穀、多好油脂、多魚類、少紅肉；對照台灣食材，如蔬果的地瓜葉、空心菜、芭樂、香蕉；全穀與豆類的糙米、薏仁、毛豆、黃豆；油脂的芝麻油、苦茶油；魚類的鯖魚、秋刀魚；以及堅果類的核桃、南瓜子等，完全可以在地落實，達到護心抗癌的養生效果。

地中海飲食5大重點

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，地中海型飲食長期被證實能夠降低癌症發生率、減少心血管疾病，並且有助延長壽命。它不是單一食物的「神奇功效」，而是一種飲食型態的總合。地中海飲食5大重點，包括：

1.大量蔬果：提供豐富抗氧化物、植化素。

2.全穀與豆類：低升糖指數，增加膳食纖維。

3.橄欖油為主要油脂：單元不飽和脂肪酸，保護血管。

4.深海魚類：Omega-3脂肪酸來源，抗發炎、護心臟。

5.適量堅果、少量紅酒：抗氧化、增添好膽固醇。

台版對照食材一次看

劉博仁說，很多人覺得這種飲食型態距離我們很遙遠，但其實台灣在地食材完全能落實，並具體分享台灣版「地中海飲食」對照食材：

•蔬菜：地瓜葉、空心菜、花椰菜、秋葵。

•水果：番茄、芭樂、奇異果、香蕉、柑橘。

•全穀：糙米、燕麥、藜麥、薏仁。

•豆類：毛豆、黃豆、黑豆、紅豆。

•油脂：橄欖油可直接於涼拌或烹調使用，也可搭配芝麻油少量提香，其他像是苦茶油也不錯。

•魚類：鯖魚、秋刀魚、鮭魚（台灣版Omega-3來源）。

•堅果：腰果、核桃、杏仁、南瓜子。

科博特診所院長劉博仁說，台版地中海飲食中的魚類，可選擇鯖魚、秋刀魚等，作為Omega-3的攝取來源；示意圖。（圖取自photoAC）

台式地中海料理1日餐

此外，劉博仁也設計台式「地中海料理」示範菜單如下：

●早餐：燕麥粥+奇異果+原味堅果一小把。

●午餐：糙米飯+清蒸鯖魚+炒地瓜葉+涼拌番茄橄欖油。

●晚餐：藜麥蔬菜沙拉（加入毛豆、南瓜、彩椒）+少量芝麻油提香。

劉博仁強調，地中海飲食並不是一定要吃橄欖、起司，重點在於「多蔬果、多全穀、多好油脂、多魚類、少紅肉」，搭配台灣在地食材，一樣能達到護心抗癌、延壽養生的效果。

