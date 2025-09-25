彰化「得憶園」啟用 地方失智照護邁入新里程碑

得憶園長者現場擊鼓演出，節奏穩健、神情專注，展現活力與團隊默契，氣氛熱烈、充滿生命力。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣首家「權責型失智據點」得憶園今天（25日）正式啟用，象徵地方失智照護邁入新里程碑，期望為失智長者與家屬打造更全面、有責任感的支持體系，實現「精準照護」與「照顧喘息」的目標。彰化基督教醫院失智症中心主任王文甫指出，這是專為有行為與精神症狀的失智者及其照顧者設計，透過醫療團隊介入，提供多元整合服務，減輕照顧者壓力與孤立感，讓整個家庭都能獲得支持。

彰化市長林世賢表示，空氣污染PM2.5與失智症風險有關，失智症不分身分地位，他感謝彰基秉持蘭醫師父子「愛世人」的精神，與縣府、衛生局共同推動失智照護，讓社會更溫暖；衛生局副局長蕭惠玲指出，彰化縣雖已有10處失智共同照護中心與29處社區服務據點，但照護需高度醫療專業，因此由彰基設立的得憶園具示範意義。

王文甫主任表示，權責型失智據點針對失智者與照顧者，提供整合醫療服務，減輕壓力，支持整個家庭。（彰基提供）

王文甫說明，得憶園服務模式建立於自2018年累積的7年經驗，在彰基總院長陳穆寬與衛生局支持下，發展出3大服務方向，分別為延緩失智、維持功能，社會連結、提升品質，照顧者支持。現場家屬王先生感性表示，太太加入得憶園後心情開朗、家庭摩擦減少，生活品質改善，他也獲得喘息機會。

負責人張襄景麗表示，未來將結合產學資源，開發針對困難個案的非藥物創新療法，並提供照顧者多元支持，打造更精準、創新的失智照護網絡，實現「讓長者尊嚴老化、照顧者不再孤單」的願景。

得憶園啟用典禮，共同迎接彰化失智照護的新階段與新希望。（彰基提供）

彰化縣首家「權責型失智據點」得憶園今天啟用。（彰基提供）

