健康網》女性肺癌隱形殺手竟是「炒菜油」？ 醫：選油看這「點」

台灣女性不抽菸，肺癌率竟高美國數倍！專家表示，要慎選油品，選擇對應「發煙點」的油烹飪食物，避免有害的油煙傷肺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣女性不抽菸，肺癌率竟高美國數倍！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，除了空氣污染，背後的隱形殺手，更可能來自於每天都在使用的「炒菜油」。他特別警告，要慎選油品，一旦用低發煙點的油來高溫爆炒，比吃炸物還傷身，因此，選油的關鍵是依照民眾的烹飪方式，選擇對應「發煙點」的油。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，台灣女性不抽菸，肺癌率竟高美國數倍！台灣女性肺癌患者中非吸菸者占60-80%，美國僅約10-20%，背後的隱形殺手，除了空氣污染，更可能來自於每天都在使用的「炒菜油」。

選油要從「發煙點」開始

蕭捷健說明，當油溫超過「發煙點」，就會開始變質、冒出夾帶有害物質的油煙。保護肺部、選對油，就從了解「發煙點」開始。所謂「發煙點」，就是油品加熱後開始冒煙的溫度。一旦超過這個溫度，油的化學結構就會被破壞，不僅流失營養，還會產生丙烯醛等有害致癌物質。

蕭捷健強調，這也是為什麼，用低發煙點的油來高溫爆炒，比吃炸物還傷身。他分析低、中、高發煙點代表的油品：

●低發煙點油品

富含對健康有益的Omega-3，適合涼拌、低溫料理，代表油品有：亞麻油、印加果油。Omega-3是強大的抗發炎高手，能保護心血管、維持大腦健康，可以直接淋在沙拉、涼拌菜上，但千萬別拿來炒菜。

●中發煙點油品

適合中火煎炒、燉煮，代表油品有橄欖油、芝麻油、花生油、大豆油。不過健康與否要看Omega-6或Omega-9何者為多：

1.Omega-9（如橄欖油）：屬於單元不飽和脂肪酸，能幫助降低壞膽固醇、穩定血糖，守護心血管。

2. Omega-6（如大豆油、葵花油含量高）：是人體必需脂肪酸，但現代飲食普遍超標，Omega-6與Omega-3維持約 4:1，較能讓身體維持較低度的發炎狀態，需注意平衡。

●高發煙點油品

適合高溫油炸、大火快炒，這類油品在高溫下最穩定，不易產生有害物質，是煎、炒、炸的首選，有酪梨油、苦茶油。

這2種油都富含Omega-9，在提供高溫穩定性的同時，也兼顧了心血管健康。民眾如果需要高溫爆香、鐵鑄鍋煎牛排或油炸時，選它們就對了。

蕭捷健總結，選油的關鍵不在價格或品牌，而是依照你的烹飪方式，選擇對應發煙點的油。簡單來說，他的選擇方式是，低溫就用亞麻油，中溫用橄欖油，高溫用苦茶油或酪梨油。

