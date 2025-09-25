台北國際照顧展 屏東縣展現在地精準長照服務成果

現場展出屏東精準失智照顧服務成果。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第六屆台北國際照顧博覽會今（25）日起至27日在台北南港展覽一館4樓登場，屏東縣長周春米率隊前往參展，屏東館區以「精準長照服務」為主軸，規畫精準失智照護、原民文化照顧、創新日照服務等三大主題展覽，展現貼近在地民眾的長期照顧服務成果。

屏東縣長周春米在開幕典禮上致詞時表示，因應超高齡社會，屏東縣府不僅在2023年3月率全國之先成立「長期照護處」，為讓長照服務更貼切屏東民眾生活需要，並以文化照顧融入在地生活，更分別於2023年8月1日成立「屏東縣原住民族長照服務研發中心」、2024年4月成立「屏東縣失智照護教研中心」，經由調查了解屏東在地長照需求與資源狀況，以實證為基礎，發展專屬屏東的長照服務，落實在地安心共老目標。

請繼續往下閱讀...

屏縣2023年10月起推動「愛智憶」疑似失智者確診檢查服務，協助疑似個案快速確診，進而銜接適宜的照護服務，照顧展現場透過認知遊戲互動，以及失智教研中心創新研究方案，了解屏縣以人為本的在地長照服務模式。

截至今（2025）年7月底，屏縣原住民人口佔全縣7.98%，且55歲以上共有1萬7200人，近27.4%的原住民是高齡者，屏東館透過提問互動遊戲，引領民眾踏入原住民族文化健康站的溫暖照顧故事場域中，了解因地制宜的失智友善社區行動方案成果，並認識原民文化照顧，此外，「屏東日照創新活動設計大補帖」也分享屏東日照服務與社區共融發展出的特色照顧活動方案，均吸引參觀人潮。

屏東館團隊有縣府長期照護處與原住民處2個局處，以及縣內11家提供長照服務的單位共同參與，公私合作一同展現屏東精準長照服務的具體成果。

屏東縣長周春米（右一）率隊參加台北國際照顧展，現場分享屏東日照創新活動設計。（屏東縣政府提供）

副總統蕭美琴等人參觀屏東長照館，和屏東縣長周春米率領的參展團隊合影。（屏東縣政府提供）

