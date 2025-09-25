台南市流感升溫 2校停課！嬰幼兒、學生就診逾4成

南市衛生局提醒高齡者、孕婦及慢性病患者等高風險族群，應儘早接種流感疫苗及新冠疫苗。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕近期流感疫情持續升溫，台南市衛生局統計類流感健保門急診就醫人次，台南市第38週類流感門急診共計9637就診人次，其中0-19歲嬰幼兒及學生族群就診人次為4368人次，佔45.33％；9月開學迄今，台南市共計36間學校發生流感群聚事件（幼兒園9所、國小15所、國中12所），其中有2所國小的確診班級因流感群聚疫情而停課。

南市衛生局提醒高齡者、孕婦及慢性病患者等高風險族群，應儘早接種流感疫苗及新冠疫苗，透過雙重保護來降低重症及死亡風險，符合資格的市民朋友，可透過「台南疫苗接種預約系統」完成登記，或自10月1日起前往南市37區衛生所及合約院所接種。

請繼續往下閱讀...

另外，截至今（2025）年第38週，南市流感併發重症病例累計211例，其中死亡61例，在低年齡層重症病例中，共有2名幼童（分別為1歲及2歲）通報為流感併發重症，其中年初2歲幼童不幸病逝，且先前未曾接種流感疫苗。南市衛生局呼籲嬰幼兒家長及各級學校應嚴加落實校園防疫措施，包含保持室內空氣流通、落實勤洗手、正確佩戴口罩及鼓勵接種流感疫苗。

南市衛生局表示，目前公費抗流感藥物儲備充足，民眾若出現流感症狀，經醫師評估符合用藥條件，可使用公費藥物治療，以減少重症風險。

