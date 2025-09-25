桃園出現首例本土登革熱案例 市府啟動緊急防治措施

桃園出現首例本土登革熱案例，衛生局已經啟動緊急防治措施，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查及消毒；情境照。（圖取自freepik）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局今日公布，桃園首例本土登革熱確診個案，該個案為50歲男性，近期無國外旅遊史，15日出現發燒症狀，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後，於昨晚確認為本土登革熱，衛生局已經啟動緊急防治措施，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查及消毒。

衛生局表示，接獲通報後立即會同環保局、桃園區公所及里長，針對個案住家周邊半徑100公尺範圍進行孳生源清除與消毒及衛教宣導，共巡查288戶、清除65個積水容器，同時加強鄰近住戶的健康監測，目前尚未發現疑似症狀個案。

請繼續往下閱讀...

陳玉澤說，今年1至8月，衛生局及環保局合作執行登革熱病媒蚊防治工作，執行病媒稽查2萬8380次，孳生源清除動員約22萬6255人次，清除髒亂點3189處，清除約3萬4200個容器；也呼籲市民朋友落實「巡、倒、清、刷」原則，檢視居家及戶外環境是否堆置廢棄容器、雜物、桶缸甕、花盆底盤、帆布或廢輪胎等，對未落實孳清者，將依規開罰，最高可處1萬5000元罰款。

衛生局提醒，登革熱主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，如有疑似症狀，請及早就醫，並可至登革熱NS1抗原快速檢驗合約院所接受篩檢，就診時務必主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史；對防治有疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999，或防疫專線0800-033-355洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法