自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園出現首例本土登革熱案例 市府啟動緊急防治措施

2025/09/25 15:59

桃園出現首例本土登革熱案例，衛生局已經啟動緊急防治措施，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查及消毒；情境照。（圖取自freepik）

桃園出現首例本土登革熱案例，衛生局已經啟動緊急防治措施，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查及消毒；情境照。（圖取自freepik）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局今日公布，桃園首例本土登革熱確診個案，該個案為50歲男性，近期無國外旅遊史，15日出現發燒症狀，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後，於昨晚確認為本土登革熱，衛生局已經啟動緊急防治措施，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查及消毒。

衛生局表示，接獲通報後立即會同環保局、桃園區公所及里長，針對個案住家周邊半徑100公尺範圍進行孳生源清除與消毒及衛教宣導，共巡查288戶、清除65個積水容器，同時加強鄰近住戶的健康監測，目前尚未發現疑似症狀個案。

陳玉澤說，今年1至8月，衛生局及環保局合作執行登革熱病媒蚊防治工作，執行病媒稽查2萬8380次，孳生源清除動員約22萬6255人次，清除髒亂點3189處，清除約3萬4200個容器；也呼籲市民朋友落實「巡、倒、清、刷」原則，檢視居家及戶外環境是否堆置廢棄容器、雜物、桶缸甕、花盆底盤、帆布或廢輪胎等，對未落實孳清者，將依規開罰，最高可處1萬5000元罰款。

衛生局提醒，登革熱主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，如有疑似症狀，請及早就醫，並可至登革熱NS1抗原快速檢驗合約院所接受篩檢，就診時務必主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史；對防治有疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999，或防疫專線0800-033-355洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中