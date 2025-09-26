自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋月餅享受不怕胖 營養師授躲過熱量炸彈5秘訣

2025/09/26 07:27

營養師高敏敏指出，月餅的熱量、糖份都不低，建議挑選餡料簡單、少油少糖的原味、高纖口味，減少身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，月餅的熱量、糖份都不低，建議挑選餡料簡單、少油少糖的原味、高纖口味，減少身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節即將到來，各式月餅也是少不了的必備應景點心。營養師高敏敏指出，月餅的熱量、糖份都不低，以1個雙黃月餅來說，不僅熱量近800大卡，裡面還藏著將近20顆方糖的糖量，享用時不得不慎。除建議挑選餡料簡單、少油少糖的原味月餅，高纖口味也是好選擇。此外，與親朋好友分著吃、配無糖飲料，均可減少熱量，並提醒記得攝取助消化的水果，有助腸胃減輕負擔。

雙黃月餅含近20顆方糖量

高敏敏於臉書專頁發文指出，月餅種類多樣，吃起來開心，但一不小心也易讓身體負擔大。舉例來說，常見市售雙黃月餅（185g）790大卡、廣式月餅（125g）600大卡、咖哩椪（100g）421大卡、綠豆椪（95g）363大卡、豆沙蛋黃酥（70g）316大卡、滷肉咖哩椪（70g）312大卡、鳳梨酥（45g）200大卡；熱量、糖量均相當可觀。尤其雙黃月餅含近20顆方糖的糖量，女生1天建議糖量不超過4顆、男生約5顆，依此計算，頂多只能吃1/4個。

高敏敏並指出，如果以體重50公斤、1天攝取1500大卡的族群來說，1個月餅就快把1天所需油脂吃完。甜口味的月餅有些還含10顆以上方糖量，幾乎和喝下一杯全糖手搖飲沒兩樣。此外，別以為鹹口味就比較安全，鹹蛋黃、滷肉餡其實都是在油裡泡過再包餡，1個廣式月餅的油脂就有40g（約2大匙半）。

分食+無糖飲 降熱量享美味

那麼，月餅要怎麼吃才可減少負擔？高敏敏建議，可以掌握以下5重點：

●挑選餡料簡單、少油少糖的原味月餅。

●選高纖餡料口味，如鳳梨、柚子等，都是不錯的選擇。

●分著吃最實際，切半或切成4份，與家人或親朋好友一起分享，熱量也分攤。

●配飲料要選無糖的，像無糖茶、黑咖啡、豆漿、鮮奶都合適。若再配含糖飲料，血糖飆升真的擋不住。

●搭配助消化的水果，例如：奇異果、鳳梨等含酵素多的水果，有助腸胃減輕負擔。

高敏敏並提醒，中秋吃月餅雖是傳統習俗，但吃月餅之前，建議大家記得先看一下營養標示跟成分表，看清楚熱量、糖量、油脂量，並且拿捏好攝取份量，才能享受美味無負擔，也能避免吃過頭。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

