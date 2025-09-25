長者用藥多！5種以上同時吃恐有交互作用 藥事照護藥局助把關

藥局藥師可提供民眾用藥諮詢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕不少長輩常年受慢性病所苦，除了醫院跑不停，每天要吃的藥也堆積如山，看著藥袋也不知道從何吃起。衛福部食藥署建議，民眾對於用藥有疑惑時，可以前往社區藥局請藥師協助，而因為多重慢性病而有多種藥物要使用的患者也可以在「藥事照護藥局」尋求藥物整合服務，也降低藥品交互作用風險。

食藥署副署長王德原指出，全台有超過9000家社區藥局，可提供民眾用藥諮詢與建議，去年度藥師執行藥事照護服務共10,969人次，其中藥師針對用藥配合度不佳的病人提供的「用藥配合度諮詢服務」達5,248人次，針對個案用藥問題提供協助的「判斷性服務」達5,721人次。經藥師介入照護後，個案用藥配合度提升率高達96%，成果顯著。

食藥署副署長王德原。（記者林志怡攝）

台北市藥師公會理事長尹岱智則表示，銀髮族、成人過敏、家中孩童用藥諮詢是社區藥局最常遇到的3類求助族群，尤其65歲以上銀髮族就醫次數多，用藥量也大，不少長者同時具有多重疾病，如糖尿病、高血壓等，動輒服用5種以上藥物，透過社區藥局的諮詢服務，可讓長者更清楚自己的用藥情況。

此外，新北市藥師公會理事長許有杉提到，長者人數增加，近年來用藥量也大幅提高，去年健保藥費給付更已突破2000億大關，但據研究，同時服用3種藥物就有交互作用風險，同時使用5種以上藥物就會出現交互作用，且有些患者會依據自己的病情擅自調整藥物使用頻率或使用量，甚至直接停藥，用藥順從性不佳的情況下，也為疾病控制帶來風險，透過社區藥師的說明，有助於長者理解並遵從醫囑，落實疾病控制。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒說，社區藥局最常碰到的情況是民眾無法分辨藥品，前來請藥師協助，或是對於用藥頻率存在疑惑，因此前來諮詢，而提供服務的過程中也發現一些潛在的問題，比如有些長者記憶力大不如前，同時存在長照需求等。

李懿軒提到，有些長者就醫科別多、用藥量大，可能拿了很多藥卻缺乏整合，民眾可透過食藥署或藥師公會全聯會網頁搜尋「藥事照護藥局」，向藥師尋求用藥整合與藥物交互作用的幫助，在藥師的把關下，可降低用藥後後產生交互作用的風險，也可提高民眾用藥的方便性、提升醫囑遵從度。

台北市藥師公會理事長尹岱智。（記者林志怡攝）

衛福部食藥署建議，民眾對於用藥有疑惑時，可以前往社區藥局請藥師協助。（記者林志怡攝）

