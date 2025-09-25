自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》為何總睡不飽？ 百萬網紅醫破解7大睡眠迷思

2025/09/25 15:16

常覺得疲憊不堪，怎麼睡都睡不飽嗎？英國網紅醫師阿里．阿布達爾提醒，其實每個所需睡眠時間不同，傾聽自己身體訊息，建立屬於自己的作息很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

常覺得疲憊不堪，怎麼睡都睡不飽嗎？英國網紅醫師阿里．阿布達爾提醒，其實每個所需睡眠時間不同，傾聽自己身體訊息，建立屬於自己的作息很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常覺得疲憊不堪？怎麼睡都睡不飽？同樣有此困擾的人並不少，英國百萬網紅醫師阿里．阿布達爾（Ali Abdaal）提醒，問題往往不在於「睡了多少」，而是陷入各種迷思，導致對睡眠焦慮不已，呼籲不要被睡眠迷思綁架，學會傾聽身體訊號，建立規律但彈性的作息，才是提升睡眠品質的核心。

阿里．阿布達爾曾是英國劍橋大學受訓醫師，後轉型為知識型YouTuber，至今擁有超過644萬名訂閱者，他和英國牛津大學睡眠專家羅素．福斯特教授（Professor Russell Foster）對談的影片「為什麼你總是疲憊不堪─正在毀掉你的睡眠的7個迷思」，吸引638萬人次點閱，顯示睡不好、睡不飽是很多人關心的議題，

迷思1：只要睡夠久，什麼時候睡並不重要

羅素．福斯特教授指出，睡眠時間點與晝夜節律（Circadian rhythm）密切相關。晝夜節律是我們身體的內部時鐘，受光線影響而調節，若在錯誤時間睡覺，例如夜班、時差，導致壓力荷爾蒙增加、患心臟病的風險增加，並且更容易生病以及出現情緒和認知問題。研究顯示，97%的夜班工作者難以完全適應，等於在與生理機制對抗「應該睡覺」的信號。

建議每個人應了解自己屬於哪種類型的人，例如早晨型的人應將創造性或高專注度的活動安排在早上；夜貓子型的人則應嘗試在晚上做需要專注的事情。

迷思2：每個人都需要睡滿8小時

將平均值視為所有人的最佳值是一種誤解。健康的睡眠範圍實際上可以從 6 小時（甚至可能稍微少於6小時）延伸到10或11小時。個體差異極大，不必過度擔心具體的時數。

羅素．福斯特指出，與其被時數困擾，不如問自己「早上是自然醒來的嗎？（通常代表睡眠量合理）」「是否花很長時間才清醒？」「醒來是否需要含咖啡因的飲料來幫助清醒（這可能暗示睡眠不足）？」

專家也提醒，如果發現自己行為古怪、尖酸刻薄或缺乏同理心，也可能是前一晚睡眠不足的跡象。

如果每天醒來後，需要含咖啡因的飲料來幫助清醒，有可能表示睡眠不足；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

如果每天醒來後，需要含咖啡因的飲料來幫助清醒，有可能表示睡眠不足；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

迷思3：必須每天固定時間起床

確實，規律作息有助於穩定晝夜節律，但羅素．福斯特提醒，不必過度僵化。偶爾晚睡或參加活動並非問題，更要理解不同年齡層的「時間型」差異，例如青少年偏晚睡，年長者則偏早睡。

迷思4：睡前應該避免藍光

藍光是波長較短、能量較高的光線。科學家曾推測藍光會影響眼睛，使人更難入睡，因此許多人會配戴藍光濾鏡眼鏡。但這似乎是一個迷思。美國哈佛大學的研究小組讓受試者連續5個晚上，在睡前 4小時內觀看設定在最亮強度的電子書。結果顯示，這僅在統計學上將入睡時間延遲了10分鐘。

羅素．福斯特指出，這雖然可能具有統計學意義，但在生物學上是毫無意義的。

迷思5：睡眠應用程式能準確改善睡眠

阿里．阿布達爾坦言，自己曾沉迷於睡眠追蹤裝置，但發現數據反而造成心理暗示，讓他因「分數不佳」覺得睡眠更差。羅素．福斯特提醒，目前沒有應用程式獲得官方醫療認證，身體訊號比數據更值得參考。

迷思6：褪黑激素能顯著改善睡眠

褪黑激素（Melatonin）在美國是一種非常受歡迎的補充劑，被用於對抗時差，或幫助睡眠不佳的人。2007年針對自閉症兒童進行的研究顯示，睡前服用褪黑激素可將入睡所需的時間減少30分鐘。然而，許多研究根本沒有顯示任何效果。

羅素．福斯特教授表示，它實際上並沒有產生太大的作用，或許對時差有幫助，但在日常生活中通常沒有。

迷思7：多相睡眠能提升生產力

多相睡眠（polyphasic sleep）又稱多階段睡眠或達文西睡眠，是一種將總睡眠時間分散到一天中的多個短暫睡眠週期，而非一次長時間睡眠的模式，總共可能有4-6小時的睡眠。這種時間表在「生物駭客」社群中曾流行一時。然而，所有數據都表明這是一個非常糟糕的主意。

儘管理論上多相睡眠提供了更多清醒時間，但羅素．福斯特授指出，我們在這些時間內產生的工作品質通常較低，因為我們會更加疲憊，生產力和創造力也因此降低。甚至有研究顯示，採用多相睡眠時間表的學生，在考試中的表現比採用正常單相睡眠的學生更差

