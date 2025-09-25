自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

芒果可預防糖尿病 新研究顛覆傳統觀念

2025/09/25 14:59

研究發現，芒果可幫助預防糖尿病。（路透）

研究發現，芒果可幫助預防糖尿病。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕糖尿病患者、糖尿病前期患者，或這些疾病的高危險群，通常都會遠離高糖食品以保護自己。但最近有項研究得出與普遍看法截然相反的結論，該研究發現芒果可以預防糖尿病。

根據《印度時報》（TOI）報導，該研究發表於食品期刊上。 美國喬治梅森（George Mason）大學臨床營養研究員巴西里（Raedeh Basiri）主導的最新研究表明，含糖量高於許多低糖零食的芒果，可能對患有糖尿病前期的成年人具有保護作用。

為了解芒果中糖分的影響，研究人員將參與者分成兩組，1組每天吃1個新鮮芒果（含32克糖），另1組每天吃1根低糖燕麥棒（含11克糖）。研究人員在6個月多的時間裡測量了參與者的血糖水平、身體對胰島素的反應以及體脂。

研究人員發現，高糖芒果比低糖燕麥棒更有益。每日食用芒果的參與者血糖控制得到改善，胰島素敏感性增強，體脂減少。

巴西里指出，從水果等天然食物中攝取的糖，可能並沒有人們想像的有害。芒果富含的糖分、膳食纖維、其他維生素和營養素都對健康有益。而在早餐麥片等食物中添加的糖和低糖零食，可能不具備芒果的營養價值，甚至增加糖尿病風險。

巴西里強調，糖尿病高危險群不僅應關注食物中的含糖量，還應關注糖的攝取方式。他鼓勵人們將芒果納入健康飲食習慣，作為預防糖尿病的實用飲食策略的一部分。

巴西里補充，此研究是首次證明芒果對糖尿病前期患者的代謝和身體組成有益的長期臨床試驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中