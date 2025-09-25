桃園出現首例本土登革熱！ 疾管署：感染源待釐清

疾病管制署今（25日）公布桃園市出現首例本土登革熱病例。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾病管制署今（25日）公布桃園市出現首例本土登革熱病例，患者是一名50多歲男性，9月15日出現發燒症狀，期間多次就醫但未被懷疑，直到22日醫師發現疑點並通報檢驗，確診為登革熱，目前已返家休養，同住家人暫無症狀。

疾管署發言人曾淑慧指出，個案潛伏期內無國外旅遊史，也未曾前往南部疫情地區，主要活動地點為桃園市內，包括桃園、中壢、龜山等，基因定序結果顯示，與高雄疫情的病毒株不同，研判感染源沒有直接關聯，來源仍待調查。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧指出，北部過去也曾出現登革熱群聚，主要與「白線斑蚊」有關；南部則因埃及斑蚊分布廣、傳播力強，病例數相對較多。雖然白線斑蚊傳播力較低，但仍可能造成本土疫情，「這也是為什麼新北、台北都曾有過群聚案例。」

疾管署統計，今年截至9月24日，全台共累計13例本土病例，分布於高雄12例及桃園1例，均無重症或死亡；另有175例境外移入病例，為近6年同期次高，9成以上來自東南亞。全球今年累計逾422萬例病例、2987例死亡，美洲疫情最為嚴峻，亞洲多國疫情持續升溫。

疾管署也提醒，樺加沙颱風帶來全台降雨，呼籲民眾落實住家內外環境巡檢與積水容器清除。外出時應穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、派卡瑞丁或IR-3535等成分的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，應盡速就醫並告知活動史。醫療院所也須提高警覺，落實詢問TOCC並善用NS1快篩輔助診斷，及早通報、及早防治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法