竹北大安醫院肺炎患者靠呼吸器維生 2個月後移除呼吸器出院

竹北大安醫院院長謝煒銘（右）面對成功移除呼吸器的邱男（左），臨出院前殷殷叮嚀如何在家自主做呼吸訓練。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣63歲邱姓男子3個月前因呼吸不順、腰痛就醫發現有膿胸症狀，開刀治療後二次感染變成肺炎，接著氣切、須仰賴呼吸器維生，經轉到竹北大安醫院呼吸照護病房住院2個多月，在醫護團隊持續給予營養、照護以及相關的肢體與肺部肌肉訓練下，他今天中午成功移除呼吸器隨兒子返家，後續追蹤治療即可。

竹北大安醫院院長謝煒銘很開心地說，一般類似的病患，要脫離呼吸器恢復自主呼吸的，100名患者中找不到5個，所以這名患者是名幸運兒。

請繼續往下閱讀...

他說，竹北大安對他後續的照顧採4個策略循序漸進，首先控制感染狀況來改善肺炎，接著做氣管的治療和處理，第3步指導他在病床上做肌肉復健，包含上肢擴胸運動，下肢踩腳踏車等，使他的肌肉逐漸恢復肌力，進而強健到呼吸肌肉，最後就是給予充足營養，以此增加呼吸肌肉的耐力。後續邱先生仍需3到6個月繼續做肺部和肢體的復健，狀況就會越來越好。

竹北大安醫院院長謝煒銘（右）面對成功移除呼吸器的邱男（左），臨出院前殷殷叮嚀如何在家自主做呼吸訓練。（記者黃美珠攝）

該院副院長劉紫筳說，邱男返家後，只有還在念碩一的兒子和91歲的老母，等於平日是老、病的母子互相照顧；他們後續會幫邱男爭取縣府衛生局是否能以個案的方式給予納入常照2.0的扶助。

謝煒銘說，邱男到竹北大安時右側膿胸有肺炎，之前就診的醫院有替其插胸管和氣切，接續治療肺炎治療以致依賴呼吸器呼吸，所幸意識清楚。他叮嚀邱男返家後，要持續加強呼吸能力，有時需要深呼吸，發現有痰就要加強拍痰，或是咳嗽時稍微用點力道，用震動的方式把痰咳出來，如果痰過於濃稠就要多喝水，且千萬不要再抽菸，至於氣切拿掉後氣切口會自然癒合，他已經可以正常作息。

新竹縣竹北大安醫院院長謝煒銘說，一般氣切、靠呼吸器維生的患者，不到5%可以透過訓練成功移除呼吸器恢復正常生活。（記者黃美珠攝）

新竹縣邱先生（左3）今天終於成功移除呼吸器恢復自主呼吸且出院返家，竹北大安醫院院長謝煒銘（左4）率領醫護團隊給予殷殷叮嚀和祝福。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法