絕症曙光！亨丁頓舞蹈症基因療法首次成功 病程減緩75％創紀錄

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種毀滅性遺傳性腦部疾病亨丁頓舞蹈症（Huntington’s disease），近日在英國一項突破性的基因療法試驗中，首次獲得成功治療。根據《衛報》報導，這項由倫敦大學學院（UCL）團隊主導的醫學進展，使患者病程平均減緩75%，為全球數萬名患者帶來希望。

亨丁頓舞蹈症是由單一基因缺陷引起，會逐漸殺死腦細胞，導致患者失智、癱瘓，最終死亡，過去被視為不治之症。本次基因療法透過將特殊設計的DNA片段，利用無害病毒載體單次注射到神經元中，使導致疾病的突變蛋白質「亨丁頓蛋白」（huntingtin）失去活性。倫敦大學學院（UCL）亨丁頓舞蹈症中心主任塔布里奇教授（Prof. Sarah Tabrizi）作為試驗領導者，興奮表示成就是「巨大的」，她「非常高興」，因「現在有辦法治療世界上最可怕的疾病之一」。

患者通常在30至40多歲發病，初期有情緒波動，後期發展為抽動與失智。塔布里奇教授指出，新療法有望顯著延長患者獨立生活能力，甚至可能預防症狀發生。英國估計有6千至1萬名患者，另有2萬名帶因者。塔布里奇教授預期治療出現後，更多帶因者將願檢測。

單基因缺陷獲治 3年減緩病程75%

這項在英國和美國進行、有29名患者參與的試驗成果已由uniQure公司公布。數據顯示，接受高劑量藥物的患者，經3年治療後，其運動功能、認知能力和日常生活體驗的惡化速度平均減緩75%。同時，腦部神經絲（neurofilaments，細胞死亡的標誌）水平顯著降低，證明神經元得到了保護。uniQure公司醫務長阿比-薩博（Walid Abi-Saab）對這些初步成果表示興奮，並期望能在明年初向美國監管機構提交藥物審批。

