自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

走路變慢、提不動？小心！恐是肌少症警訊

2025/09/25 14:52

走路變慢、提不動？小心！恐是肌少症警訊

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「墊腳尖」（腿部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「最近走路越來越慢，連提菜都覺得吃力，是不是年紀大了就會這樣？」這是醫院門診中常見長輩提出的疑問。衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠表示，這不只是老化的自然現象，更可能是「肌少症」的警訊，可透過運動及營養攝取改善。

李曉惠說明，肌少症（Sarcopenia）是指隨著年齡增長，肌肉質量與肌力逐漸流失的現象。根據研究，40歲後每10年肌肉量可能減少8%，70歲後甚至加速至每10年減少15%。這不僅影響行動能力，還會提高跌倒、骨折、住院甚至死亡的風險，對生活品質造成嚴重影響。

肌少症常見的徵兆包括：握力變弱，開瓶蓋、提重物變得困難；走路速度變慢，容易疲倦；起身、上下樓梯需要扶手或協助；體重減輕卻非刻意減重。李曉惠說，如果長輩或家人出現這些情況，建議尋求醫療評估，透過簡單的測試如握力測量、步行速度、肌肉量分析等，就能初步判斷是否為肌少症。

李曉惠進一步說明，針對肌少症改善，阻力訓練是關鍵，每週至少2次針對大肌群，如腿部、背部、手臂的重量訓練，有助於增加肌肉量與力量。若不方便或不習慣至健身房，也可自行使用彈力帶、礦泉水瓶或自體重量進行訓練。

其次，營養攝取也很重要，除了均衡的營養，建議每日攝取足夠蛋白質（約每公斤體重1.0~1.2克），食材來源包括豆腐、魚肉、雞蛋、牛奶等，有助肌肉修復與生長。若長輩食慾不佳，可考慮補充乳清蛋白。

想要改善或預防肌少症，李曉惠也提供在家就可以做的四個動作：

1.墊腳尖（腿部運動）。

2.深蹲（腿部運動）。

3.扶牆伏地挺身（手臂運動）。

4.撐桌核心運動（背部運動）。

第1~3項運動一回做8~12次，第4項運動一回停留30秒，各項運動一天做三回，每週至少2次。並叮嚀視個人體力狀況循序漸進，不要勉強，注意避免跌倒，以確保安全。

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「深蹲」（腿部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「深蹲」（腿部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「扶牆伏地挺身」（手臂運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「扶牆伏地挺身」（手臂運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「撐桌核心運動」（背部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「撐桌核心運動」（背部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中