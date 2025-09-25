走路變慢、提不動？小心！恐是肌少症警訊

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「墊腳尖」（腿部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）



〔記者彭健禮／苗栗報導〕「最近走路越來越慢，連提菜都覺得吃力，是不是年紀大了就會這樣？」這是醫院門診中常見長輩提出的疑問。衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠表示，這不只是老化的自然現象，更可能是「肌少症」的警訊，可透過運動及營養攝取改善。

李曉惠說明，肌少症（Sarcopenia）是指隨著年齡增長，肌肉質量與肌力逐漸流失的現象。根據研究，40歲後每10年肌肉量可能減少8%，70歲後甚至加速至每10年減少15%。這不僅影響行動能力，還會提高跌倒、骨折、住院甚至死亡的風險，對生活品質造成嚴重影響。

肌少症常見的徵兆包括：握力變弱，開瓶蓋、提重物變得困難；走路速度變慢，容易疲倦；起身、上下樓梯需要扶手或協助；體重減輕卻非刻意減重。李曉惠說，如果長輩或家人出現這些情況，建議尋求醫療評估，透過簡單的測試如握力測量、步行速度、肌肉量分析等，就能初步判斷是否為肌少症。

李曉惠進一步說明，針對肌少症改善，阻力訓練是關鍵，每週至少2次針對大肌群，如腿部、背部、手臂的重量訓練，有助於增加肌肉量與力量。若不方便或不習慣至健身房，也可自行使用彈力帶、礦泉水瓶或自體重量進行訓練。

其次，營養攝取也很重要，除了均衡的營養，建議每日攝取足夠蛋白質（約每公斤體重1.0~1.2克），食材來源包括豆腐、魚肉、雞蛋、牛奶等，有助肌肉修復與生長。若長輩食慾不佳，可考慮補充乳清蛋白。

想要改善或預防肌少症，李曉惠也提供在家就可以做的四個動作：

1.墊腳尖（腿部運動）。

2.深蹲（腿部運動）。

3.扶牆伏地挺身（手臂運動）。

4.撐桌核心運動（背部運動）。

第1~3項運動一回做8~12次，第4項運動一回停留30秒，各項運動一天做三回，每週至少2次。並叮嚀視個人體力狀況循序漸進，不要勉強，注意避免跌倒，以確保安全。

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「深蹲」（腿部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「扶牆伏地挺身」（手臂運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠建議透過阻力訓練延緩「肌少症」。圖為「撐桌核心運動」（背部運動）。（衛福部苗栗醫院提供）

