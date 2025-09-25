息息相關！ 糖尿病與失智症存在10個關聯

糖尿病與失智症存在10個驚人關聯。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然糖尿病和失智症聽起來似乎沒有關聯，但其實這2種疾病存在聯繫。每日科技（scitechdaily）指出，糖尿病與失智症存在10個驚人關聯。

第1個關聯是糖尿病增加失智症風險。與非糖尿病患者相比，糖尿病患者罹患失智症可能性大約高出60%。反覆低血糖發作也會導致認知能力下降可能性提高50% 。

第2個關聯是胰島素阻抗影響大腦。胰島素阻抗是指細胞對胰島素反應減弱，導致血糖難以被吸收，無法有效控制血糖。胰島素阻抗會導致糖尿病，也會限制大腦利用葡萄糖作為能量來源的能力，從而導致認知能力喪失。

第3個關聯是失智症導致腦糖短缺。雖然大腦只佔人體總重量的2%，但卻消耗了人體約20%能量。在失智症患者中，神經細胞似乎失去了有效利用葡萄糖的能力。

第4個關聯是阿茲海默症增加糖尿病風險。即使沒有糖尿病，阿茲海默症患者的空腹血糖通常也較高。這是一種糖尿病前期症狀。動物研究也表明，類似阿茲海默症的腦部變化會導致血糖水平升高。

第5個關聯是2種疾病都與血管損傷有關。糖尿病會傷害血管，導致眼、腎臟和心臟等器官出現併發症。高血糖或血糖波動也會損傷腦部血管，降低血液流動和氧氣輸送。

糖尿病還會削弱大腦的保護屏障，使有害物質進入大腦，引發發炎。血液流動減少和腦部發炎與失智症密切相關。

第6個關聯是源自糖尿病研究的美金剛胺（Memantine）成為失智症藥物。美金剛胺最初是作為糖尿病藥物開發的，但無法成功控制血糖。之後研究人員發現該藥物對腦功能有益，於是它被用於治療中度至重度阿茲海默症。

第7個關聯是治療糖尿病藥物二甲雙胍（Metformin）能降低腦部發炎。二甲雙胍是最廣泛使用的糖尿病藥物。它也能進入大腦，並可能降低腦部發炎。

一些研究表明，服用二甲雙胍的糖尿病患者患失智症的可能性較小，而停止服用二甲雙胍的患者患失智症的風險可能會再次增加。

第8個關聯是GLP-1藥物能降低糖尿病患者失智症風險。GLP-1藥物可降低血糖並輔助減肥，服用此類藥物的糖尿病患者患失智症的風險較低。與二甲雙胍相比，GLP-1藥物在降低失智症風險方面更有效。

第9個關聯是胰島素療法也有益於大腦。為了應對胰島素阻抗，研究人員正測試透過鼻腔給予胰島素噴霧劑。這種方法可將胰島素直接輸送到大腦，同時減少對血糖的影響。

一些小規模研究表明，這種方法可能有助於改善記憶力或減緩腦萎縮，但胰島素輸送方式仍有挑戰。不同類型的噴霧劑進入大腦的胰島素劑量各不相同，且其長期安全性尚未得到證實。

第10個SGLT2抑制劑可降低糖尿病患者失智症風險。與GLP-1藥物相比，SGLT2抑制劑對降低第二型糖尿病患者的失智症風險更有效。這類藥物透過促進體內多餘葡萄糖隨尿液排出，從而降低血糖。

越來越多證據表明，控制血糖不僅能保護心臟和腎臟，還能幫助維持大腦功能。

