左、右兩邊都是我！ 彰化醫院個案管理師14月甩肉51公斤

〔記者顏宏駿／彰化報導〕衛福部彰化醫院個管師吳雅婷，現年42歲的她，從學生時代就是「小胖妹」，進入工作職場，樂觀、開朗的她經常被笑稱「肯德基爺爺」，去年她開始「人生第三次減重」，才14個月的時間，體重104公斤降到53公斤，成功甩掉51公斤肉肉。她的減重成果讓同事不敢置信。吳雅婷說，沒有減肥的仙丹妙藥，只有靠嚴謹飲食調控及增加身體活動量。

吳雅婷近來成為彰化醫院內的「話題人物」，她的減重成果被同事形容是「奇蹟」，減重讓她「回春」，她說「連鄰居都笑稱，以前那個歐巴桑，現在變成水姑娘」。

她說，自己目前體重是53公斤，BMI從38.3變19.5，體脂率從42.7變15.3，腰圍從95公分減到62公分，身體年齡從69歲回到27歲，內臟脂肪從22下降到1。

吳雅婷笑著說，減重讓她從5XL的褲子一路縮到S，以前都要到大尺碼成衣店才買得到女裝，現在買衣不用跑大尺碼店。

她還說，這是她人生第3次減重，學生時期就是「小胖妹」，20歲時，她靠著諾美婷瘦了35公斤，30歲時，又靠著雞尾酒藥物療法瘦了30公斤，但是，皆因為沒有落實飲食行為的內化，後來還是復胖。

她指出，去年她轉換單位擔任個案管理師，這是到第一線面對民眾，她嘴上講著預防保健、癌症防治篩檢，而很多癌症、疾病都與肥胖習習相關，自己卻那麼「大隻」，解說沒有說服力，這才有強烈的減重動機。

她說，她根據院內減重班的健康飲食原則，徹底調整生活習慣。飲食方面，以均衡飲食及原型食物為主，避免油炸與高糖食物，水果則選擇低糖品項；堅持每日走路1小時，下雨天也穿著雨衣照走補水；飲料喝夠足量白開水，啟動代謝，偶爾喝一下無糖美式咖啡；不熬夜，維持規律作息。

她這一路走來，除了家人、同事的支持與鼓勵外，自己部門內一名糖尿病個管學姊，每週陪伴她測量體重，成為最堅實後盾。最後是恆心，她強調，她常常懷疑自己能堅持多久，但事實證明，只要有決心並持之以恆，40歲後仍能創造減重奇蹟。

