自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

白米粒變乒乓球 2歲女童膽管囊腫 單孔達文西手臂肚臍開刀不留疤

2025/09/25 14:30

周佳滿醫師為盧小妹進行單孔達文西手臂手術切除總膽管囊腫與膽道重建，恢復健康。（記者蔡淑媛攝）

周佳滿醫師為盧小妹進行單孔達文西手臂手術切除總膽管囊腫與膽道重建，恢復健康。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2歲盧小妹今年做檢查時意外發現罹患總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球，如果不盡早手術切除，恐會黃疸、反覆膽道發炎、胰臟發炎，以及肝硬化，甚至惡化罹癌，6月接受用單孔達文西手臂手術切除總膽管囊腫與膽道重建，恢復健康，明天滿2歲，今天開心與治療團隊提早過生日。

台中榮總外科部主任、兒童外科醫師周佳滿指出，總膽管囊腫為先天性膽管異常疾病，會造成膽汁排出受阻，引發腹痛、發燒、黃疸、灰白便等症狀，嚴重會併發膽道結石、肝功能異常、胰臟炎，在台灣發生率約為千分之一，大多在兒童6、7歲前發病，若不手術切除，數10年後可能惡化為膽管癌，即便完全切除病灶，仍存在約4%的癌化風險，需要長期追蹤。

周佳滿醫師指盧小妹罹患總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球。（記者蔡淑媛攝）

周佳滿醫師指盧小妹罹患總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球。（記者蔡淑媛攝）

周佳滿說，總膽管囊腫並不少見，盧小妹是在心臟追蹤檢查時意外發現腹部異常確診，有些則是在產前或是新生兒超音波篩檢發現，或是發病出現症狀才知道，切除手術方式目前有傳統剖腹手術、傳統腹腔鏡或多孔達文西手術，以及最新的單孔達文西手術。

相較於標準治療的腹腔鏡手術，會有3個0.5公分的小洞、1個1至2公分的傷口，單孔達文西手術將腹部2公分切口隱藏在肚臍內，幾乎不留疤痕，醫師操作手在幼兒狹小腹腔看得更清楚，手術吻合度更佳，減少滲漏及復發風險，盧小妹術後6天即出院。

周佳滿指出，中榮14年來已為60個總膽管囊腫兒童手術，有10幾個為達文西手術，不過小兒單孔達文西手術需特別注意氣腹壓力（將二氧化碳灌入腹腔以撐開手術空間）對心肺功能的影響，同時考量幼兒童發育狀況，單孔達文西手術若要經肚臍進行腹腔手術的最低體重限制約8-10公斤。

廖小妹與家長今天分享經驗，廖媽媽說，女兒是30週大的早產兒，這次發現膽管囊腫，手術前一天出現肝指數及凝血功能異常，幸好及早發現治療，恢復很好。

盧小妹罹患總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球。（記者蔡淑媛翻攝）

盧小妹罹患總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球。（記者蔡淑媛翻攝）

醫療團為盧小妹慶生2歲生日。（記者蔡淑媛翻攝）

醫療團為盧小妹慶生2歲生日。（記者蔡淑媛翻攝）

單孔達文西手臂總膽管囊腫手術，將腹部切口隱藏在肚臍內，幾乎不留疤痕。（記者蔡淑媛翻攝）

單孔達文西手臂總膽管囊腫手術，將腹部切口隱藏在肚臍內，幾乎不留疤痕。（記者蔡淑媛翻攝）

盧小妹總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球。（記者蔡淑媛翻攝）

盧小妹總膽管囊腫，米粒大小的總膽管已腫脹如乒乓球。（記者蔡淑媛翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中