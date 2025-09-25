自由電子報
健康 > 杏林動態

救護最前線！ 急診醫陳玉龍隨新北醫療團搶救花蓮光復患者

2025/09/25 14:45

台北慈濟醫院急診醫師陳玉龍，第一時間隨新北醫療團赴花蓮光復，搶救傷患。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院急診醫師陳玉龍，第一時間隨新北醫療團赴花蓮光復，搶救傷患。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉市區，台北慈濟醫院急診部副主任陳玉龍身為新北市特搜醫療組成員，第一時間隨隊前往光復鄉投入搶救生命，陳玉龍指出，送至醫療站的患者多屬外傷與失溫案例，其中一名年約60歲女性傷者因大腿外傷長時間浸泡於泥水中，導致傷口嚴重感染並合併敗血症，團隊清創時甚至有泥水滲出，緊急清創後給予靜脈注射抗生素，再後送至花蓮慈濟醫院。

陳玉龍過去多次參與災難現場救護，包括花蓮地震與太魯閣號翻覆事故，24日凌晨一點，他隨新北市消防局前往花蓮縣光復鄉投入救援，駐點於光復糖廠臨時急救站，他表示，團隊攜帶配備包含插管器械、縫合包、消毒鍋、麻醉藥、嗎啡類止痛藥及血包等，以因應各類急重症與外傷患者的緊急處置需求。

光復鄉災情嚴重，造成多人傷亡與失聯，受限交通受阻，醫療團隊也為大量輕傷患者就地清創縫合、換藥，減輕災民舟車勞頓之苦，以利後續可於就近診所追蹤，新聞關注的6歲失聯女童獲救後即由新北特搜醫療組照護，孩子已受困兩天，雖然意識清醒但全身失溫、衣物潮濕且覆滿泥濘，團隊立即協助脫除髒濕衣物、熱水浴及傷口清潔，過程中各位大哥哥們也協助安撫女童，幫忙吹乾頭髮，除了協助回溫的醫療處置，更多了人性的照顧。

台北慈濟醫院表示，除了陳玉龍第一時間隨新北特搜醫療組馳援災難現場，台北慈濟醫院也在盤點人力和醫療資源，週末前往花蓮增援，盼協助受困民眾平安渡過危急時刻。

