健康網》金針蛋白質、鈣鐵補給好幫手 乾燥、鮮摘料理大不同

農糧署指出，金針菜富含蛋白質、醣類、維生素A、B1、B2、菸鹼酸、鈣、磷及鐵等成分，花苞可以「金針鮮蕾」供應鮮食，直接炒食、裹粉酥炸。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕秋季來臨，也是金針花盛開時節。俗稱金針花的金針菜，富含蛋白質、醣類、維生素A、B1、B2、菸鹼酸、鈣、磷及鐵等成分，除可當觀賞植物外，採收後也可作為料理食材。農糧署表示，新鮮、乾燥的金針菜，料理前處理方式大不同，鮮摘應先浸泡後用沸水煮透，再搭配其他食材烹調；乾燥的安全金針泡水30分鐘即可料理，而無硫金針只需簡單清洗便能使用。

農糧署曾於臉書發文介紹，金針菜為萱草科萱草屬（Hemerocallis）多年生草本植物，俗稱金針花、萱草等。除可當觀賞植物外，也富含蛋白質、醣類、維生素A、B1、B2、菸鹼酸、鈣、磷及鐵等成分。花苞可以「金針鮮蕾」供應鮮食，直接炒食、裹粉酥炸；或是加工製成「乾金針」，作為佛跳牆、金針香菇雞湯、金針排骨湯等傳統佳餚的重要食材。地上莖則可當作碧玉筍食用，栽培利用範圍廣且經濟價值高。

請繼續往下閱讀...

鮮摘vs乾燥金針這樣煮

農糧署並於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」特別發文介紹，新鮮金針和乾燥金針煮前處理大不同，煮錯不只影響口感，可還會能吃壞肚子；並詳細說明處理方式如下：

●新鮮金針這樣煮：煮前先用水浸泡1小時以上，接著用沸水燙熟煮透，可使金針內的秋水仙鹼在烹煮和處理過程中受到破壞。處理好後，可依喜好搭配肉絲、菇類或時蔬快炒。

●乾燥金針這樣煮：「安全金針」泡水30分鐘即可料理，「無硫金針」只需簡單清洗就能使用，不需泡水；適合燉煮金針排骨湯。

除了留意烹調前處理程序外，農糧署並提醒，選購國產金針可認明「產銷履歷」、「台灣金針」標章或「溯源農糧產品追溯條碼」，選購品質把關產品才能吃得更安心。

農糧署表示，新鮮金針和乾燥金針煮前處理大不同，煮錯不只影響口感，可還會能吃壞肚子。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法