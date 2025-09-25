自由電子報
健康 > 杏林動態

太搶手！捐血250CC就送6顆鹿港名店蛋黃酥 號碼牌發到手軟

2025/09/25 13:39

鹿港名店「新口味」蛋黃酥二代老闆王裕誠，也捲袖捐血。（記者劉曉欣攝）

鹿港名店「新口味」蛋黃酥二代老闆王裕誠，也捲袖捐血。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕專挑中秋節檔期辦捐血活動送蛋黃酥！鹿港名店「新口味」蛋黃酥感念父親急病輸了1萬多CC血才救回一命，今年第3度舉辦捐血活動，只要捐血250CC就送6顆自家蛋黃酥，共準備220盒，今天（25日）第一場在鹿港登場，搶到頭香在早上8點就來排隊了！

鹿港名店「新口味」蛋黃酥2代老闆王裕誠，今天也親自捲袖捐血，他表示，他以前當消防員，只要有機會就會捐血，後來返家接手家業，因為工作很忙，捐血次數就變少了。為了今天能夠順利捐血500CC，昨天有特別早點睡覺，睡飽飽才能捐血。

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，許多民眾都坐著等捐血。（記者劉曉欣攝）

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，許多民眾都坐著等捐血。（記者劉曉欣攝）

王裕誠說，舉辦捐血送蛋黃酥是抱著感恩的心，因為眾多熱血民眾的無私捐血，才能救回父親一命，前兩年選在彰基辦活動，就是感謝父親是在彰基被救回的。今年則是加碼在鹿港家鄉再辦一場，鹿港場除了自家的蛋黃酥，還有在地的展榮商號、義和小鋪、鄭玉珍餅舖與麵麵茶茶提供招牌產品來共同響應。

今天搶到頭香的是早上8點就來排隊，9點半才開始受理捐血，不到10點領取號碼牌等著捐血的人已超過60號，光是捐血都要等上2、3個小時，很多人都是專程為了蛋黃酥而來，捐血等再久都覺得太值得了。

王裕誠說，彰基場時間為9月30日，同樣準備220盒，捐血時間為早上10點到下午5點。對於民眾的熱情響應，未來每年都會繼續推出。

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，首次在鹿港家鄉舉辦，還有在地業者熱情共襄盛舉。（記者劉曉欣攝）

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，首次在鹿港家鄉舉辦，還有在地業者熱情共襄盛舉。（記者劉曉欣攝）

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，讓捐血人潮滿滿滿。（記者劉曉欣攝）

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，讓捐血人潮滿滿滿。（記者劉曉欣攝）

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，除了鹿港首場，9月30日還有彰基場。（記者劉曉欣攝）

捐血250CC就送6顆鹿港名店「新口味」蛋黃酥，除了鹿港首場，9月30日還有彰基場。（記者劉曉欣攝）

